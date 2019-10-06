2019-10-06T05:53:23+03:00
Происшествия

В Якутске пьяный водитель КАМАЗа сбил ребенка

Девочка получила тяжелые травмы
Ольга Донская
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Пострадавшая переходила дорогу на зебре на красный свет.Пострадавшая переходила дорогу на зебре на красный свет.
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5 октября на перекрестке улиц Чернышевского и Аржакова произошло ДТП. Водитель КАМАЗа сбил 10-летнюю девочку.

Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Бригада скорой помощи увезла ребенка в медучреждение с тяжелыми травмами.

Медосвидетельствование выявило у водителя факт употребления алкогольных напитков, результат анализа составил 0,264 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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