В Якутске пьяный водитель КАМАЗа сбил ребенка
Девочка получила тяжелые травмы
Пострадавшая переходила дорогу на зебре на красный свет.
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5 октября на перекрестке улиц Чернышевского и Аржакова произошло ДТП. Водитель КАМАЗа сбил 10-летнюю девочку.
Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Бригада скорой помощи увезла ребенка в медучреждение с тяжелыми травмами.
Медосвидетельствование выявило у водителя факт употребления алкогольных напитков, результат анализа составил 0,264 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU