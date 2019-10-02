В Якутии загорелся микроавтобус с девятью пассажирами

В ночь на 2 октября на 158 километре трассы на территории Горного района Якутии произошло ДТП. Микроавтобус Toyota Hiace перевернулся и загорелся.

Республиканское управление ГИБДД сообщает о двух пострадавших, всего в салоне авто находилось девять человек – водитель и восемь пассажиров.

- По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание. Со слов участников аварии, все они были пристегнуты ремнями безопасности, — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель оказывает услуги по перевозке пассажиров, в момент аварии был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. По его словам, причиной ДТП стал выпавший накануне снег. Участок дороги, где произошла авария, оборудован всеми необходимыми знаками, уточняют в инспекции.