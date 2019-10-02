2019-10-02T03:01:31+03:00
Происшествия

В Якутии загорелся микроавтобус с девятью пассажирами

Детей среди пострадавших нет
Ольга Донская
Поделиться:
На момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.На момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
Изменить размер текста:

В ночь на 2 октября на 158 километре трассы на территории Горного района Якутии произошло ДТП. Микроавтобус Toyota Hiace перевернулся и загорелся.

Республиканское управление ГИБДД сообщает о двух пострадавших, всего в салоне авто находилось девять человек – водитель и восемь пассажиров.

- По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание. Со слов участников аварии, все они были пристегнуты ремнями безопасности, — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель оказывает услуги по перевозке пассажиров, в момент аварии был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. По его словам, причиной ДТП стал выпавший накануне снег. Участок дороги, где произошла авария, оборудован всеми необходимыми знаками, уточняют в инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Якутске уничтожили 374 килограмма пельменей
Золотая рыба: в Вилюйском районе оштрафовали двух рыбаков за незаконной улов
В Олекминском районе нарушили права ветерана боевых действий
На чемпионате по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина разыграют 130 тысяч долларов
Боксер из Якутии выступит на чемпионате страны
В Москве и Санкт-Петербурге отпраздновали День государственности Якутии
Двух пострадавших в аварии в Горном районе госпитализировали
В Якутске женщина ограбила пенсионерку
У некоторых жителей Кобяйского района изъяли оружие
Из-за капитального ремонта в Якутске изменены схемы движения автобусов
Конкурс на должность гендиректора Национального художественного музея проведут заново
Якутянин Гаврил Колесов завоевал две медали на чемпионате России по русским шашкам
Фотофакт. Коневода на вас нет: в центре Якутска снова пасутся лошади
В Якутии демонтируют мост через реку Тюкян
Вместо ночного клуба обитель искусства: якутский театр эстрады открывает новый сезон
Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Бестяхе
39 фермеров Якутии получили гранты на развитие хозяйства
В СВФУ создан студенческий оркестр
В аэропорту Удачного нарушают права инвалидов
«Саюри» будет кормить заключенных Якутска