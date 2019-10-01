Количество погибших в ДТП в Якутии сокращается

В правительстве Якутии прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Якутии. По словам первого вице-премьера Алексея Колодезникова количество погибших в ДТП сократилось.

В этом году в ДТП погибли 57 человек, в 2018 году количество несчастных было 73 человека, травмы в авариях получили 743 человека, в сравнении с прошлогодними 873.

Но, несмотря на снижение смертности на дорогах эти цифры в три раза превышают показатели, требуемые национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, в Нерюнгринском, Сунтарском и Чурапчинском районах увеличилось количество погибших в ДТП.

Также на собрании была озвучена информация о состоянии аварийности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Якутии по итогам 8 месяцев 2019 года, о мероприятиях по снижению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, ходе работы по открытию регулярных автобусных маршрутов в республике, а также о мерах, принимаемых по обеспечению безопасности дорожного движения при организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.