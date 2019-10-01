2019-10-01T08:19:18+03:00
Происшествия

Количество погибших в ДТП в Якутии сокращается

Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Колодезников
Ольга Донская
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В 2019 году 743 человека получили травмы в ДТП.В 2019 году 743 человека получили травмы в ДТП.Фото: ЯСИА
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В правительстве Якутии прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Якутии. По словам первого вице-премьера Алексея Колодезникова количество погибших в ДТП сократилось.

В этом году в ДТП погибли 57 человек, в 2018 году количество несчастных было 73 человека, травмы в авариях получили 743 человека, в сравнении с прошлогодними 873.

Но, несмотря на снижение смертности на дорогах эти цифры в три раза превышают показатели, требуемые национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, в Нерюнгринском, Сунтарском и Чурапчинском районах увеличилось количество погибших в ДТП.

Также на собрании была озвучена информация о состоянии аварийности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Якутии по итогам 8 месяцев 2019 года, о мероприятиях по снижению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, ходе работы по открытию регулярных автобусных маршрутов в республике, а также о мерах, принимаемых по обеспечению безопасности дорожного движения при организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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