На берегу моря Лаптевых в Якутии обнаружено тело неизвестного мужчины
Полиция республики ищет тех, кто располагает какой-либо информацией
У найденного имеются татуировки.
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28 сентября на берегу моря Лаптевых в местности Тыы Мастах Усть-Янского района обнаружено тело неопознанного мужчины.
Приметы: рост 170-175 см, в области верхней трети левого плеча находится татуировка в виде черепа в берете и с крыльями вокруг. В области верхнего предплечья имеется татуировка в виде неправильного креста.
Лиц, располагающих какой-либо информацией, просят связаться по телефонам: 8-999-949-01-07, 8-924-664-3333.
ИСТОЧНИК KP.RU