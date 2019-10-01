На берегу моря Лаптевых в Якутии обнаружено тело неизвестного мужчины

«Я тебя порежу и руки оторву, если настучишь в полицию». В Москве таджик на внедорожнике угрожал мотоциклисту, которого сбил

Мигрант стал угрожать байкеру несмотря на то, что все доказательства вины приезжего были запечатлены портативной камерой на шлеме