За выходные в Якутске в ДТП погибло два человека

За прошедшие выходные в Якутске произошло два ДТП со смертельным исходом. В авариях погибли пешеход и пассажир мотоцикла.

28 сентября, 61-летняя автоледи на Toyota Land Cruiser Prado не уступила дорогу 64-летнему пешеходу, который переходил дорогу по зебре и сбила его. Мужчина скончался на месте. Виновная в смерти пешехода была трезва.

Автоледи не пропустила пешехода и сбила его.

В тот же день на улице Озерная в селе Кобяй Кобяйского района Якутии водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и опрокинул транспорт. Из-за аварии один из пассажиров скончался на месте, водитель и второй пассажир не пострадали. Выяснилось, что компания употребляла спиртное, а потом решила выехать покататься. Прав на вождение транспорта у водителя мотоцикла нет, кроме того он уже ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

По обоим фактам ДТП проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы.