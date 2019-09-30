2019-09-30T08:38:01+03:00
Происшествия

В Якутске спасли утопающего

Очевидцы сообщили что заметили, как кто-то барахтается в камышах [видео]
Ольга Донская
Поделиться:
Мужчина был в неадекватном состоянии.Мужчина был в неадекватном состоянии.
Изменить размер текста:

Ночью 29 сентября на пульт Службы спасения Якутии поступило сообщение, что на Белом озере в Якутске кто-то барахтается в камышах.

После непродолжительных поисков спасателями вытащили из воды мужчину, находящегося в неадекватном состоянии. Потенциального утопленника передали врачам скорой помощи с признаками переохлаждения. В ту ночь в Якутске стояла минусовая температура.

slujbaspaseniyaslujbaspaseniya
Служба спасения Якутии спасает утопающего
58 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Якутский сельхозтехникум проводит занятия для людей предпенсионного возраста
Северный завоз в отдаленные районы Якутии выполнен на 95%
Детям в радость: в Якутске открыли новую зону для игр и занятий спортом
Житель Мирного погулял на широкую ногу за чужой счет
Дать взятку не удалось: в Мирном молодой парень хотел подкупить сотрудника ФСБ
В Мирном установили памятную доску Максиму Аммосову
В Якутске отключат холодную воду
Ансамбль из Якутии стал лучшим на фестивале культур страны
Дзюдоитска из Якутии взяла бронзу на первенстве мира
«Якутскэкосети» пополнил свой автопарк четырьмя новыми КАМАЗ
Легкоатлетка из Якутии заняла 22 место на марафоне чемпионата мира
В Якутии поймали водителя автобуса под действием наркотиков
Прогноз погоды в Якутске на 28 сентября
В Якутске завершили ремонт дорог на нескольких улицах
В Якутске сбили женщину возле поликлиники
На Покровском тракте столкнулись два автомобиля
Росгвардия Якутии задержала пьяного дебошира
В Якутске сбили ребенка-велосипедиста
Айсен Николаев наградил якутян за труд и вклад в республику