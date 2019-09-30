В Якутске спасли утопающего
Очевидцы сообщили что заметили, как кто-то барахтается в камышах [видео]
Мужчина был в неадекватном состоянии.
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Ночью 29 сентября на пульт Службы спасения Якутии поступило сообщение, что на Белом озере в Якутске кто-то барахтается в камышах.
После непродолжительных поисков спасателями вытащили из воды мужчину, находящегося в неадекватном состоянии. Потенциального утопленника передали врачам скорой помощи с признаками переохлаждения. В ту ночь в Якутске стояла минусовая температура.
Служба спасения Якутии спасает утопающего
ИСТОЧНИК KP.RU