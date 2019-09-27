2019-09-27T05:53:39+03:00
Происшествия

Пропавший на Оймяконе Eurocopter еще не найден

Поисковая команда вернулась обратно
Ольга Донская
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Ранее поиски велись частными компаниями.Ранее поиски велись частными компаниями.
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Авиакомпания «Полярные авиалинии» повторно отправила вертолет МИ-8 с командой спасателей на борту. Поиски не увенчались успехом.

Экипаж поискового МИ-8 вернулся обратно, поиски шли два дня – 26 и 26 сентября.

Напоминаем, что в Оймяконском районе Якутии еще 14 сентября пропал вертолет Eurocopter с пилотом и двумя пассажирами на борту. Экипаж должен был перевезти заготовленную рыбу, но перестал выходить на связь. Ранее в поисках были задействованы частные вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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