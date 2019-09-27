Пропавший на Оймяконе Eurocopter еще не найден
Поисковая команда вернулась обратно
Ранее поиски велись частными компаниями.
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Авиакомпания «Полярные авиалинии» повторно отправила вертолет МИ-8 с командой спасателей на борту. Поиски не увенчались успехом.
Экипаж поискового МИ-8 вернулся обратно, поиски шли два дня – 26 и 26 сентября.
Напоминаем, что в Оймяконском районе Якутии еще 14 сентября пропал вертолет Eurocopter с пилотом и двумя пассажирами на борту. Экипаж должен был перевезти заготовленную рыбу, но перестал выходить на связь. Ранее в поисках были задействованы частные вертолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU