Якутия празднует День государственности
27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации и самый крупный административно-территориальный субъект в мире — Республика Саха (Якутия) — отмечает День государственности.
Куда можно сходить и как провести этот день?
- с 23 по 27 сентября
10.00 — Выставка в библиотеке Детской школы искусств;
10.00 — Книжно-электронная выставка в библиотеке «Книга-03»;
- 27 сентября
10.00 — Молодежный субботник по реставрации памятников на площади Победы;
12.30 — Торжественное возложение цветов к памятникам общественных и государственных деятелей республики, пройдет на площадях и скверах города;
12.30 — Торжественный митинг, праздничная программа «Славлю тебя, моя Якутия!», посвященная Дню государственности и Осуохай Дружбы на площади Орджоникидзе;
14.00 — Круглый стол, посвященный Дню государственности, в УЛК на Белинского 58;
14.00 — Общереспубликанский день приема граждан в мэрии.
- 27 и 28 сентября
10.00 — III этап Кубка города Якутска по плаванию в бассейне «Чолбон»;
10.00 — Городской турнир по настольному теннису в спортивном комплексе «Дохсун».
ИСТОЧНИК KP.RU