2019-09-27T04:42:44+03:00
Общество

Якутия празднует День государственности

Программа праздничных мероприятий
Ольга Донская
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Горожане смогут задать вопросы в мэрии или посетить митинг.Горожане смогут задать вопросы в мэрии или посетить митинг.Фото: ЯСИА
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27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации и самый крупный административно-территориальный субъект в мире — Республика Саха (Якутия) — отмечает День государственности.

Куда можно сходить и как провести этот день?

- с 23 по 27 сентября

10.00 — Выставка в библиотеке Детской школы искусств;

10.00 — Книжно-электронная выставка в библиотеке «Книга-03»;

- 27 сентября

10.00 — Молодежный субботник по реставрации памятников на площади Победы;

12.30 — Торжественное возложение цветов к памятникам общественных и государственных деятелей республики, пройдет на площадях и скверах города;

12.30 — Торжественный митинг, праздничная программа «Славлю тебя, моя Якутия!», посвященная Дню государственности и Осуохай Дружбы на площади Орджоникидзе;

14.00 — Круглый стол, посвященный Дню государственности, в УЛК на Белинского 58;

14.00 — Общереспубликанский день приема граждан в мэрии.

- 27 и 28 сентября

10.00 — III этап Кубка города Якутска по плаванию в бассейне «Чолбон»;

10.00 — Городской турнир по настольному теннису в спортивном комплексе «Дохсун».

ИСТОЧНИК KP.RU

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