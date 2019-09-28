Министр экономики Якутии провела день в роли универсального специалиста МФЦ

Министр экономики Якутии Майя Данилова и первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Николай Гришаев на один день сменили профессию. 27 сентября чиновники провели в роли универсального специалиста МФЦ.

Майя Данилова принимала документы на получение паспорта, а Николай Гришаев помогал подтверждать учетные записи на портале госуслуг.

Инициатором акции выступила сама Майя Андреевна.

- Мне всегда очень хотелось понять, как работают специалисты в разных сферах и какую нагрузку испытывают. Именно поэтому я решила испытать это на себе, - сказала она, добавив, что в Министерстве экономики она часто включается в процесс работы своих сотрудников.

В конце Майя Данилова и Николай Гришаев выразили готовность принять участие в такой акции и в следующем году.