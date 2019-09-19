2019-09-19T04:42:13+03:00
Общество

Онкоцентр Якутии будет построен за счет федерального бюджета

В девяти республики медучреждениях откроются центры амбулаторной помощи онкобольным
Ольга Донская
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Два года назад Якутия заняла предпоследнее место в стране по раннему выявлению рака.Два года назад Якутия заняла предпоследнее место в стране по раннему выявлению рака.
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С 2020 года строительство второй очереди I пускового комплекса Якутского республиканского онкологического диспансера с радиологическим отделением, поликлиникой и стационаром получит федеральное финансирование. Средства буду выделены по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

- Онкоцентр для нас является приоритетным из всех строящихся объектов. У нас уже есть уверенность, что, начиная со следующего года его строительство будет идти за счет федеральных денег по нацпроекту. И в ближайшие годы объект будет завершен. До этого мы вели стройку из наших республиканских средств, в прошлом году завершили реконструкцию первой очереди — радиологического отделения на 30 коек, — рассказал премьер-министр республики Владимир Солодов.

Также в рамках борьбы с онкологией в Якутии на базе девяти медицинских организаций открываются центры амбулаторной онкологической помощи — в поликлинике №1 города Якутска, ЯГБ №2, ЯГБ №3, Медцентре Якутска, Мегино-Кангаласской, Нерюнгринской, Мирнинской, Алданской и Нюрбинской центральных районных больницах.

По итогам 2017 года Якутия занимает предпоследнее место в стране по раннему выявлению рака, онкологические заболевания вышли на второе место среди причин смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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