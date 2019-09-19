В Якутске задержан бывший сотрудник Управтодор Якутии

После расследования Следственного комитета России и УФСБ Якутии возбуждено уголовное дело на бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор» по республике. Мужчина подозревается в получении двух крупных взяток.

По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 года подозреваемый потребовал деньги за приемку работ у генерального директора предприятия, которое работало сфере дорожного строительства по госконтракту ремонта автодороги «Амга» в Усть-Майском районе республики. Директора ООО был вынужден согласиться на незаконное предложение.

Таким образом, гендиректор ООО дважды передавал подозреваемому суммы в 200 и 400 тысяч рублей.

18 сентября 2019 года бывший ведущий эксперт «Управтодор» задержан, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время он будет доставлен в изолятор временного содержания.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Расследование продолжается.