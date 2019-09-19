В Якутске задержан бывший сотрудник Управтодор Якутии
После расследования Следственного комитета России и УФСБ Якутии возбуждено уголовное дело на бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор» по республике. Мужчина подозревается в получении двух крупных взяток.
По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 года подозреваемый потребовал деньги за приемку работ у генерального директора предприятия, которое работало сфере дорожного строительства по госконтракту ремонта автодороги «Амга» в Усть-Майском районе республики. Директора ООО был вынужден согласиться на незаконное предложение.
Таким образом, гендиректор ООО дважды передавал подозреваемому суммы в 200 и 400 тысяч рублей.
18 сентября 2019 года бывший ведущий эксперт «Управтодор» задержан, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время он будет доставлен в изолятор временного содержания.
В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Расследование продолжается.
Задержание бывшего эксперта Управтодор в Якутске.Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ Управтодор по Республике Саха (Якутия) . Он подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном размере). По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 года подозреваемый потребовал от генерального директора Общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло работы в сфере дорожного строительства по государственному контракту по ремонту автодороги Амга в Усть-Майском районе республики, денежные средства за беспрепятственную приемку работ и последующее перечисление денег данному предприятию из ГКУ. Генеральный директор, желая своевременной оплаты денежных средств для возглавляемой им организации, был поставлен подозреваемым в условия, при которых согласился на незаконное предложение. По данным следствия, выполняя указанные договоренности, гендиректор дважды лично передавал подозреваемому требуемые суммы в размере 200 и 400 тысяч рублей соответственно. Полученными денежными средствами ведущий эксперт распорядился по своему усмотрению. 18 сентября 2019 года мужчина задержан по подозрению в совершении указанных преступлений, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время он будет доставлен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU