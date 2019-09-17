Как The Beatles стали квинтетом: мэр Якутска Сардана Авксентьева «вошла в состав» ливерпульской четверки

В столице Якутии появилась своя версия легендарного фото The Beatles на пешеходном переходе. С легкой руки художницы Кыыдааны Игнатьевой в состав ливерпульской четверки «вошла» мэр города Сардана Авксентьева.

Глава Якутска изображена на картине в центре. В брюках и длинном жакете со своей короткой стрижкой она отлично вписалась в компанию «битлов». Как и на оригинальном фото, вторым слева по Abbey Road идет босой Пол Маккартни, который шагает не в ногу с остальными. Правда, в руке у него вместо сигареты небольшой букет цветов.

Арт, украсивший стену "Дома музыкантов", по задумке должен был появиться в другом районе города.Фото: Социальные сети

- Я поклонница «битлов», обожаю британский рок. Когда была в Лондоне, специально пришла на Abbey Road. Гуляя по этим местам, ощущала себя очень счастливой, и захотелось привнести это ощущение счастья в наш город. Картине нужно было добавить якутскую изюминку. В моем понимании, сейчас олицетворением Якутска является наш любимый мэр Сардана Владимировна, её я и объединила с ливерпульской четверкой. Размещение арта на стене Дома музыкантов не случайно. Хотелось бы, чтобы люди и власти обратили внимание на эту чудесную школу музыки, которую открыли мои ровесники на голом энтузиазме, без никакой государственной поддержки. С сигаретой в руке у Пола все просто – школа детская, нужно придерживаться определенных правил. А вот почему цветков три – нужно догадаться, это такая интересная пасхалка для людей, - говорит Кыыдаана.

Изначально этот мурал должен был появиться совсем в другом месте. Под Abbey Road предназначалась пустая стена двухэтажного гаража напротив многоэтажного дома в новом микрорайоне в Автодорожном округе столицы республики. Но получилось иначе.

За прошедшие 50 лет композицию легендарного снимка на Abbey Road неоднократно копировали. Фото: Rolling Stone.

По словам жительницы Якутска Валентины Соболевой, она долго вынашивала эту идею – хотела сделать сюрприз для соседей. Взяться за дело, причем совершенно бесплатно, согласилась художница Кыыдаана Игнатьева, но при условии, что жильцы не будут менять эскиз. Однако именно он и стал камнем преткновения.

- Перед началом работе я решила согласовать эскиз с соседями. Добрая половина жильцов с радостью поддержали меня, но появились и те, кто был резко против. Особо активные начали предлагать другие эскизы – один хотел одно, второй третье. Дошло до сбора подписей, началась полнейшая бюрократия – и я сдалась. В итоге к консенсусу мы так и не пришли и, уважая мнение части соседей, оставили стену в первозданном виде. Рада, что Кыыдаана не забросила эту идею и довела её до конца. Она человек целеустремлённый, стойкий и сильный духом, большая трудяга и, что очень важно, с необычайно добрым сердцем, - говорит Валентина.

Кыыдаана Игнатьева за работой над муралом.Фото: Из личного архива героя публикации

В итоге Abbey Road размером 6 на 3 метра в Якутске все-таки появилась. Преподаватели Дома музыкантов с радостью согласились на неожиданный подарок и приняли у себя ливерпульскую четверку. На роспись стены ушло около трех дней.

Кыыдаана Игнатьева – арт-директор фестиваля современного искусства «Letoyakutia», который проходит в республике в этом году. С ее легкой руки слово «мурал» прочно вошло в обиход якутян – произведения художницы можно увидеть в Якутске, Чурапче и Олеминске.

Чтобы сделать этот кадр, полиции пришлось перекрыть участок одной из самых оживлённых в Лондоне улиц. Фото: Иэн Макмиллан.

Легендарное фото для обложки двенадцатого альбома группы было сделано 8 августа 1969 года на Abbey Road в Лондоне. Снимок участников The Beatles на пешеходном переходе навсегда вошел в историю музыки, став одним из самых узнаваемых.