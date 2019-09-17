Как в Якутск пришел прогресс

51 год назад, в сентябре 1968 года, в Якутске был сдан в эксплуатацию канализационный коллектор. Это было поистине историческое событие – аналогов такому коммунальному строительству на вечной мерзлоте в мире еще не было.

Водопровод грозились... опечатать

При строительстве речного водопровода с забором воды с пристани Даркылах закрыли глаза на одну «небольшую» проблему. Как выяснилось, он строился без согласования с Госсанинспекцией и без проектирования зоны санохраны.

В итоге рядом с местом забора воды для нужд города работал речной пассажирский вокзал, а выше места водозабора располагались грузовые пристани Гортопа, «Холбоса», Якутторга, ЛУРПа, речтранса, Росснабсбыта и Лензолотофлота. С открытия до закрытия навигации выше места забора воды стояли грузовые пароходы, баржи, катера, а выше пристаней находились ЯЦЭС, Кожзавод, механическая прачечная и Лесозавод.

В 60-е годы о благоустройстве многие районы города могли только мечтать.

Сточные воды этих предприятий не обезвреживались и сбрасывались в городскую протоку. В 60-е годы в Якутске не снижалась заболеваемость дифтерией, эпидемическим гепатитом, глистной инвазией. В 1966 году на 1 тысячу человек населения было зарегистрировано 283 случая кишечных заболеваний, что почти вдвое превышало средний показатель по РСФСР.

Госсанинспекция ЯАССР не раз писала грозные письма в адрес коммунальщиков, а в 1956 году даже грозилась опечатать Даркылахский водопровод, отметив, что «без установления охранной зоны и проведения необходимых санитарно-оздоровительных работ он не может служить местом забора воды».

Водоузел №2.

Однако первые очистные сооружения – водоузел №2 – Якутск получил лишь 2 года спустя, в августе 1958-го. В их состав входили: отстойники, фильтры с кварцевым песком, две емкости для очищенной воды по 150 м3, насосная станция, которая подавала питьевую воду в город, и реагентное хозяйство. Для очистки воды применялось коагулирование, а обеззараживание производилось сначала хлорной известью, а позднее – с помощью гипохлоридакальция.

Коммунальщиков подвел генплан

По новому генеральному плану развития Якутска, который разработал в 1959 году Ленинградский институт «Гипрогор» и утвердил Совет Министров ЯАССР, город был отнесен к категории средних. Проектировщики запланировали застроить его малоэтажными деревянными зданиями – 63% территории было отведено под 1-2-этажные деревянные жилые дома. Вся новая жилая и общественная застройка в каменном варианте размещалась в центральном и северном районах города.

Неудивительно, что «лицо» Якутска долгое время определяли неказистые «деревяшки». Кроме того, это здорово затрудняло прокладку инженерных коммуникаций и приводило к их удорожанию. Таким благом, как водопровод, мог похвастаться далеко не каждый житель столицы республики – в конце 1966 года охват города водопроводной сетью составлял всего 21%. А на строительство канализационной сети протяженностью всего 5,2 километра, которая была объявлена главной стройкой города, ушло 9 (!) лет.

Ремонтные работы.

Несмотря на то, что работы контролировал Якутский горком КПСС, а ответственные лица были предупреждены, что в случае срыва сроков их персональные дела рассмотрят на бюро горкома, намеченные графики ну никак не вписывались в реальные будни стройки. Дела шли из рук вон плохо: выделенные деньги не осваивались, а участники строительства увлеченно перекладывали вину за срыв сроков друг на друга.

Централизованная хозфекальная канализация в Якутске была сдана и запущена в эксплуатацию лишь в сентябре 1968 года. При этом проект коллектора №1 был определен Госпланом РСФСР как «экспериментальный», со сроком действия не более 15 лет. В 1983 году ему на смену должно было прийти сооружение, запроектированное и построенное с учетом опыта эксплуатации «экспериментального» коллектора. Но этого не произошло…

Отчего зеленели медные деньги

За первым якутским коллектором тщательно ухаживали – поддерживали в сухости, переливов и утечек не было, намерзший вокруг лед долбили и сбрасывали внутрь трубы. В тоннеле поддерживали отрицательную температуру: с наступлением тепла павильоны закрывали, чтобы теплый воздух не попадал внутрь. В зимнее время обычные крышки канализационных колодцев заменяли на дырчатые, чтобы через них выходил теплый воздух. Работали даже специальные обходчики, которые чистили забившиеся снегом отверстия.

В начале 70-х ремонтной бригаде цеха канализации, состоявшей из 10-15 слесарей, приходилось несладко: засоры устраняли стальными тросами и проволокой-катанкой, из транспорта – одна сварочная машина. Ассенизационная машина на предприятии была всего одна, да и та была закреплена за водосетями. Работы у них хватало, потому рембригаде цеха канализации спецтранспорт «перепадал» крайне редко. Иногда даже приходилось за отдельную плату арендовать фекалку в спецавтохозяйстве.

Первые очистные сооружения Якутска.

300-миллиметровая труба напорной канализации лежала вдоль улиц Ф.Попова и 50 лет Советской Армии. Колодцы там были узкие и постоянно давали течи. Сварщикам приходилось часто и подолгу работать в весьма непростых условиях, практически без вентиляции. Но на предприятии придумали, как выйти из положения: принесли и подключили к вентиляции 12-вольтный движок, чтобы продувать дым и гарь.

Самые тяжелые условия работы были на очистных: когда люди выходили со смены, медные деньги, завалявшиеся в карманах, становились зелеными. Без вентиляции там можно было задохнуться, а если ее включить на полную, становилось очень холодно.

Система дышала на ладан

В начале 80-х канализационная система, которая строилась как экспериментальная, уже дышала на ладан – в городе то и дело возникали аварии.

В 1982 году произошел первый крупный обвал над канализационным коллектором №1, когда под землю чуть было не ушел целый деревянный дом. Глубина этого провала достигала 8 метров, диаметр – 16 метров. Это произошло прямо над коллектором, который в том месте находился на глубине 14 метров. Спровоцировали обвал частые подтопления – по нему шли все стоки города, и насосная станция не справлялась с такими объемами.

Процесс хлорирования воды.

В 1986 году были сданы в эксплуатацию канализационные очистные сооружения производительностью 35 тысяч кубометров в сутки. Запуск новых очистных стал большим прорывом для города, однако этого было уже недостаточно – к тому времени объемы сточных вод вдвое превышали проектную мощность станции. Кроме того, очистные сооружения были рассчитаны только на механическую очистку стоков, что не защищало реку Лена от загрязнения и не обеспечивало санитарно-экологическое благополучие Якутска.

Не прошло и трех лет, как проблема обострилась еще больше: из-за малой пропускной способности КОС механическую очистку проходила только половина городских сточных вод, а оставшиеся 30-35 тысяч кубометров сбрасывались в акваторию реки безо всякой очистки. Новые очистные сооружения город получил лишь в начале третьего тысячелетия – в июле 2006 года в Якутске была открыта станция биологической очистки сточных вод.