Якутский дядя Степа: десятиклассник из Покровска вырос до 210 см

На днях по соцсетям Якутии разнеслись фото десятиклассника Покровской средней школы №4 Петра Андреева. Внимание общественности юноша привлек своим выдающимся ростом – 2 метра 10 сантиметров.

Редакция «КП в Якутии» пообщалась с мамой юноши Саргыланой Андреевой.

Семья великанов

- У нас в семье все высокие. Мой отец был ростом 2 метра 15 сантиметров, настоящий богатырь. У меня еще сестры живут в Казахстане – 183 и 193 сантиметра. По национальности я записана как якутка, но папа у меня русский, - рассказывает Саргылана.

У женщины двое сыновей, Петя старший. Младший Степа тоже высокий – к своим 14 годам успел вымахать до 183 сантиметров. По словам женщины, сыновья родились совершенно обычными: Петя при рождении весил 3,5 кг и был 52 сантиметра ростом. Резкий скачок ввысь начался после пятого класса.

Рост мальчику не мешает. В родном Покровске все привыкли, никто не удивляется. Если бы не фотограф, случайно запечатлевший Петю, общественность не узнала бы про якутского «дядю Степу».

Когда размер обуви – 48

Глядя на красавца Петю, напрашивается вопрос – где купить одежду на такой рост? Оказалось, в Якутске работает всего один специализированный магазин для высоких людей в Доме быта. Там семья Андреевых покупает джинсы, рубашки и т.д. Верхнюю одежду выбирают там, где найдут подходящую ростовку.

- Больше проблем у нас с обувью, ведь у Пети 48 размер ноги. Обычно заказываем ботинки в Москве, через сестру, она нам отправляет, иногда находим в Якутске. Хорошо мой Петя любит простую одежду, поэтому не переживает, если не найдет что-то яркое, - улыбается Саргылана.

В остальном, Петя обычный подросток – любит играть в компьютерные игры, много читает, занимается волейболом и баскетболом. В школе его уважают, он всегда готов прийти на помощь и поддержать. Мечтает отслужить в армии, а после стать электриком-монтажником.

Саргылана с сыновьями Петей и Степой.Фото: Из личного архива героя публикации

Маленький-большой мужчина

Кроме выдающегося роста Петя имеет выдающийся характер и мужественность. Так сложилось, что Саргылана рано овдовела и Петя взял на себя роль главы семьи: он с ранних лет первый помощник для мамы и брата.

В 2015 году случилось еще одно несчастье – многоквартирный деревянный дом, где жили Андреевы, сгорел. Ни после обращений в администрацию, ни после долгих судов погорельцам до сих пор не выделили жилье.

- Нам сказали, что резервного дома нет. Поэтому мы ждем и снимаем квартиру. Этим летом Петя пошел работать: стал оператором аттракционов в парке «Орто Дойду», помог мне оплачивать аренду жилья. Он мой главный помощник, маленький-большой мужчина, - улыбается Саргылана.

Во время медосмотра в военкомате Петра отправили в Медцентр к генетикам – выяснить причину столь высокого роста. Врачи заверили, что это просто особенность и никаких отклонений по здоровью у мальчика нет.

Кто-то из земляков уже прозвал Петю самым высоким якутом. Хотя юноше сейчас всего 16, а процесс роста у мужчин длится иногда до 25 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний рост якутов – 167-175 см. По данным антропологов, за последние 100 лет он увеличился на 3 сантиметра.

Высокими считаются мужчины от 180 см и выше.