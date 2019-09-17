2019-09-17T05:26:45+03:00
Общество

Якутский дядя Степа: десятиклассник из Покровска вырос до 210 см

В семье Андреевых высокие все
Ольга Донская
Поделиться:
У Пети есть младший брат, который к своим 14-ти годам успел вымахать до 183 см.У Пети есть младший брат, который к своим 14-ти годам успел вымахать до 183 см.Фото: Из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

На днях по соцсетям Якутии разнеслись фото десятиклассника Покровской средней школы №4 Петра Андреева. Внимание общественности юноша привлек своим выдающимся ростом – 2 метра 10 сантиметров.

Редакция «КП в Якутии» пообщалась с мамой юноши Саргыланой Андреевой.

Семья великанов

- У нас в семье все высокие. Мой отец был ростом 2 метра 15 сантиметров, настоящий богатырь. У меня еще сестры живут в Казахстане – 183 и 193 сантиметра. По национальности я записана как якутка, но папа у меня русский, - рассказывает Саргылана.

У женщины двое сыновей, Петя старший. Младший Степа тоже высокий – к своим 14 годам успел вымахать до 183 сантиметров. По словам женщины, сыновья родились совершенно обычными: Петя при рождении весил 3,5 кг и был 52 сантиметра ростом. Резкий скачок ввысь начался после пятого класса.

Рост мальчику не мешает. В родном Покровске все привыкли, никто не удивляется. Если бы не фотограф, случайно запечатлевший Петю, общественность не узнала бы про якутского «дядю Степу».

Когда размер обуви – 48

Глядя на красавца Петю, напрашивается вопрос – где купить одежду на такой рост? Оказалось, в Якутске работает всего один специализированный магазин для высоких людей в Доме быта. Там семья Андреевых покупает джинсы, рубашки и т.д. Верхнюю одежду выбирают там, где найдут подходящую ростовку.

- Больше проблем у нас с обувью, ведь у Пети 48 размер ноги. Обычно заказываем ботинки в Москве, через сестру, она нам отправляет, иногда находим в Якутске. Хорошо мой Петя любит простую одежду, поэтому не переживает, если не найдет что-то яркое, - улыбается Саргылана.

В остальном, Петя обычный подросток – любит играть в компьютерные игры, много читает, занимается волейболом и баскетболом. В школе его уважают, он всегда готов прийти на помощь и поддержать. Мечтает отслужить в армии, а после стать электриком-монтажником.

Саргылана с сыновьями Петей и Степой. Фото: Из личного архива героя публикации

Саргылана с сыновьями Петей и Степой.Фото: Из личного архива героя публикации

Маленький-большой мужчина

Кроме выдающегося роста Петя имеет выдающийся характер и мужественность. Так сложилось, что Саргылана рано овдовела и Петя взял на себя роль главы семьи: он с ранних лет первый помощник для мамы и брата.

В 2015 году случилось еще одно несчастье – многоквартирный деревянный дом, где жили Андреевы, сгорел. Ни после обращений в администрацию, ни после долгих судов погорельцам до сих пор не выделили жилье.

- Нам сказали, что резервного дома нет. Поэтому мы ждем и снимаем квартиру. Этим летом Петя пошел работать: стал оператором аттракционов в парке «Орто Дойду», помог мне оплачивать аренду жилья. Он мой главный помощник, маленький-большой мужчина, - улыбается Саргылана.

Во время медосмотра в военкомате Петра отправили в Медцентр к генетикам – выяснить причину столь высокого роста. Врачи заверили, что это просто особенность и никаких отклонений по здоровью у мальчика нет.

Кто-то из земляков уже прозвал Петю самым высоким якутом. Хотя юноше сейчас всего 16, а процесс роста у мужчин длится иногда до 25 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний рост якутов – 167-175 см. По данным антропологов, за последние 100 лет он увеличился на 3 сантиметра.

Высокими считаются мужчины от 180 см и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж на час, таксист и репетитор: кто такой самозанятый гражданин
С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан) был запущен пилотный проект по введению нового налогового режима — налога на профессиональный доход.
Новости 24
Китайская золотодобывающая компания работала в Якутии без лицензии
Матч-ТВ снял фильм о якутском боксере Василии Егорове
В Якутии мужчина украл корову
Ил Дархан ответит на вопросы в прямом эфире
99% жилого фонда получили отопление в Якутске
Электрик из Якутии украл 30 плафонов
В нескольких районов Якутска отключат холодную воду
В Якутске пройдет Форум предпринимателей
Якутские огнеборцы за сутки устранили 6 пожаров
Национальный банк Якутии проведет День открытых дверей
Якутянка Сардана Осипова завоевала медали на «Мистер Олимпия» в США
Прогноз погоды в Якутске на вторник
В Мирнинском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефти
В Якутске завели уголовное дело за вырубку шести лиственниц
С помощью «Дальневосточного гектара» в Якутии развивают новые направления туризма
Все котельные Якутии запущены
На Вилюйском тракте посадили 2 тысячи саженцев сосны
Якутский боксер Василий Егоров одержал первую победу на Чемпионате мира по боксу
На улицах Якутска появится новый мурал
Первые жертвы гололеда: в Нерюнгри водитель не справился с управлением на скользкой трассе
Якутяне пробегут «Кросс наций»
Студент из Якутии украл деньги с помощью мобильного банка
В Якутии супруги перевернулись на мотоцикле
За выходные в Якутии ликвидированы три лесных пожара
В Оймяконском районе Якутии в ДТП погиб человек