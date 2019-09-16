"Нет" вандалам: альпинисты стирают надписи на Ленских столбах

В минувшие выходные волонтеры волонтеры-альпинисты, энергетики, туристы и учащиеся школ Якутска приняли участие в шестой экологической акции по очистке Ленских столбов от вандальных рисунков. К сожалению, хулиганы облюбовали легендарные Столбы и камни украсили десятки надписей.

Работы шли на расстоянии 2,5 - 3 км от причала к Ленским столбам и составил чуть более 150 кв. метров. Волонтеры с помощью щеток, бучард и болгарок сняли верхние слои впитавшейся краски. В этом году верхолазные работы запланированы не были поэтому до самой верхней надписи добраться не удалось.

Люди годами пишут послания на Столбах.

Проект по очистке скал начался в 2017 году. Самым лучшим методом очистки оказался ручной: так в прошлом году волонтеры смогли убрать надписи со 100 кв метров национального парка. Всего в акциях участвуют группы до 50 человек.

Но, несмотря на большую работу, на камнях появляются новые надписи, что добавляет больше задач во время проведения акции.