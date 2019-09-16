2019-09-16T07:45:19+03:00
Общество

"Нет" вандалам: альпинисты стирают надписи на Ленских столбах

Проект по очистке скал начался в 2017 году
Ольга Донская
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В этом году волонтерами стали 38 человек.В этом году волонтерами стали 38 человек.
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В минувшие выходные волонтеры волонтеры-альпинисты, энергетики, туристы и учащиеся школ Якутска приняли участие в шестой экологической акции по очистке Ленских столбов от вандальных рисунков. К сожалению, хулиганы облюбовали легендарные Столбы и камни украсили десятки надписей.

Работы шли на расстоянии 2,5 - 3 км от причала к Ленским столбам и составил чуть более 150 кв. метров. Волонтеры с помощью щеток, бучард и болгарок сняли верхние слои впитавшейся краски. В этом году верхолазные работы запланированы не были поэтому до самой верхней надписи добраться не удалось.

Люди годами пишут послания на Столбах.

Люди годами пишут послания на Столбах.

Проект по очистке скал начался в 2017 году. Самым лучшим методом очистки оказался ручной: так в прошлом году волонтеры смогли убрать надписи со 100 кв метров национального парка. Всего в акциях участвуют группы до 50 человек.

Но, несмотря на большую работу, на камнях появляются новые надписи, что добавляет больше задач во время проведения акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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