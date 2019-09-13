Ростелеком начнет сотрудничать с Минздравом Якутии

Министерство здравоохранения Якутии и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут работать вместе до 2022 года для развития медицинских информационных систем в республике.

Соглашение подписали руководители ведомств Елена Борисова и Константин Войтеховский. Совместная работа будет направлена на подготовку и реализацию инвестиционного проекта «Создание цифрового контура здравоохранения в Якутии» и работать над введением комплексного сервиса «Региональная медицинская система» (РМИС), поможет оптимизировать работу медицинских организаций через автоматизацию процессов.

- Реализация проекта «Создание цифрового контура здравоохранения в Якутии» предполагает внедрение на территории республики самых современных телекоммуникационных технологий в области здравоохранения. А продолжение проекта позволит покрыть качественной телекоммуникационной связью не только города региона, но даже отдаленные и малочисленные села. В конечном счете все это трансформируется в улучшение, повышение качества и доступности медицинских услуг для населения, которые предоставляются в электронном виде, - сказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.

Константин Войтеховский, директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» добавил, что компания всегда открыта к сотрудничеству и готова делиться своими ресурсами.