В Якутске кадастровый инженер внес ложные сведения в план земельных участков
В Якутске кадастровый инженер привлечен к административной ответственности за внесение ложных сведений в межевой план земельного участка.
Нарушитель, являясь членом Ассоциации саморегулируемой организации „Объединение кадастровых инженеров“ изготовил три межевых плана земельных участков без выезда на местность. Для своих «работ» мужчина использовал картографический материал 1992-1993 годов.
Из-за халатности работника местоположение двух земельных участков сильно изменилось: они перенесены в другой кадастровый квартал с более выгодным экономическим положением; уточняемый земельный участок пересекается с границами земельного участка, внесенными в ЕГРН по сведениям другого межевого плана.
Ленивого работника привлекли к административной ответственности и назначили дисциплинарное взыскание.
ИСТОЧНИК KP.RU