Юка и компания покоряют Москву: делегация из Якутии представит львят и мамонтека в Зарядье

C 13 по 22 сентября 2019 года в московском парке «Зарядье» пройдёт IV Фестиваль Русского географического общества. Якутия представит жителям столицы мумифицированных пещерных львят Бориса и Спартака, а также знаменитого мамонтенка Юку.

Якутия год от года становится одним из самых активных участников фестиваля. На этот раз отделение Русского географического общества совместно с Академией наук республики привезут в ледяную пещеру «Зарядья» пещерных львят Бориса и Спартака, которыя 43 тысячи и 28 тысяч лет соответственно.

История у малышей грустная: уходя на охоту, мама-львица спрятала их в норе или пещерке, но львят задавило. Их тушки оказались в безвоздушном пространстве, поэтому смогли мумифицироваться и сохраниться. Свою роль сыграла и вечная мерзлота в самом холодном регионе страны.

Борис и Спартак – первые полностью сохранившиеся тела животных этого вида. Отдельные кости и следы деятельности этих кошек учёные разных стран находили не раз, однако полностью сохранившиеся туши – сенсационная находка.

- Зрелые пещерные львы обычно погибали в схватках или во время охоты на поверхности земли, а их кости, в отличие от мамонтовых, более лёгкие и гибкие, поэтому растворяются быстрее. А тушки львят сохранились в отличном состоянии, – рассказал сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Валерий Плотников.

Легендарный мамонтенок Юка, с сохранившимся мозгом.

Кроме того, на фестиваль привезут мамонтенка Юку, погибшего около 34 тысяч лет назад. Ученые установили, что детеныш погиб в возрасте 6-8 лет. По словам руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики, доктора биологических наук Альберта Протопопова, его убили пещерные львы и потом разделали люди.

К мамонту Юке применяется много эпитетов с приставкой «впервые в мире». У него обнаружили фрагменты головного мозга – пока это единственный найденный мозг ископаемого животного в мире. Также остались практически нетронутыми большая часть его мягких тканей и шерсть. Ученые обнаружили расширение на хоботе, благодаря которому мамонты могли зимой собирать снег для питья, когда водоёмы замерзали.

Кроме того, это первый известный науке детёныш мамонта возраста шести-восьми лет – все остальные мамонтята имеют возраст около года. Ряд учёных считает, что на сегодняшний день из всех найденных останков мамонтов Юка сохранился лучше всех, что позволяет строить самые смелые планы, например, по возрождению мамонта.

В этом году фестиваль Русского географического общества проводится в Москве уже в четвертый раз. Отдельного внимания заслуживают комическая, палеонтологическая и историческая экспозиции, а также фотовыставки и ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, национальную одежду и предметы интерьера со всех регионов России.