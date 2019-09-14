У топливной компании «ЯТЭК» новый владелец

У единственного поставщика газа в Якутии «ЯТЭК» новый владелец. Основным акционером компании станет Альберт Авдолян, сооснователь Yota.

Совет директоров одобрил сделку по уступке газодобывающей компании «А-Проперти». Цена имущества в совокупности составит 16,82 млрд рублей. Ранее «А-Проперти» выкупила долги якутского предприятия перед Сбербанком и Bank of China на общую сумму более 5 млрд рублей.

«ЯТЭК» — стратегическое предприятие, на долю которого приходится 86% добываемого газа в Якутии. Балансовая стоимость активов по последнему аудиту равна 24,1 млрд рублей. Выручка за 2018 год составила 5,8 млрд, прибыль — 3,5 млрд рублей.