2019-09-14T08:31:32+03:00
Общество

У топливной компании «ЯТЭК» новый владелец

Цена предприятия 16,82 млрд рублей
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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У единственного поставщика газа в Якутии «ЯТЭК» новый владелец. Основным акционером компании станет Альберт Авдолян, сооснователь Yota.

Совет директоров одобрил сделку по уступке газодобывающей компании «А-Проперти». Цена имущества в совокупности составит 16,82 млрд рублей. Ранее «А-Проперти» выкупила долги якутского предприятия перед Сбербанком и Bank of China на общую сумму более 5 млрд рублей.

«ЯТЭК» — стратегическое предприятие, на долю которого приходится 86% добываемого газа в Якутии. Балансовая стоимость активов по последнему аудиту равна 24,1 млрд рублей. Выручка за 2018 год составила 5,8 млрд, прибыль — 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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