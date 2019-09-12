«Сама не верю, что живой ушла»: в Якутии женщина чудом спалась от медведя

28-летняя Алина Долголюк из якутского села Арылах выжила после встречи с медведем. Молодая женщина, которая всегда считала себя невезучей, до сих пор не может в это поверить.

"Даже муху убить боюсь, а тут..."

- Я была в сторожке, услышала шум со стороны склада, где хранится комбикорм. Сразу позвонила заведующей склада Анне Борисовне: «Кто-то у нас на территории, приезжайте». Она в ответ: «А сколько их?». «Не знаю, просто шум услышала. Пойду проверю, а вы приезжайте», - говорю. С полчаса тому назад, когда обход делала, видела, как вокруг склада школьники какие-то на машинах крутились – они у нас тут частенько гоняют. Еще подумала: не дай Бог ко мне залезут. А когда шум услышала, решила – точно они! Ну и вышла посмотреть, что там, - рассказывает Алина.

Оружие сторожам не выдают, поэтому молодая женщина пошла «на разведку», включив фонарик на телефоне. Разглядела у стены склада какой-то силуэт – на улице было уже темно, а на территории склада всего 4 фонаря. Незнакомец начал убегать, Алина бросилась ему наперерез. Уже приблизившись, услышала какое-то рычание. Успела подумать, что звук какой-то странный, мужик, что ли, сильно пьяный? Но тут, в свете ближайшего фонаря, девушка разглядела, за кем бежала.

На схеме чёрными стрелками обозначен путь медведя, синими - Алины.Фото: Из личного архива героя публикации

- Первая мысль: «Это что, медведь? Ну всё, не жилец я». Умом понимаю, что надо бежать, а ноги не слушаются, словно приросли к земле. А мишка на меня мчится, аж камни из-под лап отлетают. Даже не помню, сколько шагов удалось сделать до того, как он меня лапой по спине ударил. Упала в лужу, стукнулась при этом здорово, аж звездочки в глазах. А потом почувствовала на себе его влажный нос, ощутила его запах – и как закричу! В голове только одна мысль: «Я всегда людям помогать стараюсь, муху даже убить боюсь, за что мне такая смерть?», - вспоминает Алина.

Спасла девушку случайность. На бегу медведь задел стоявший у сторожки мотоцикл, который упал на крыльцо. Грохот был знатный, косолапый испугался и дал дёру.

Сразу два дня рождения

По словам Алины, всё длилось несколько секунд, но тогда ей казалось, что прошла целая вечность.

- Вроде понимаю, что убежал, а все равно страшно до ужаса, - говорит девушка. - Кое-как голову подняла, осмотрелась – и пулей в свою сторожку. До нее шагов десять оставалось, оказывается. Забежала туда, на все замки закрылась и сижу, жду – телефон-то на улице остался. Рана на спине горит, даже смотреть боюсь. Не знаю, сколько так просидела. Услышала, что кто-то подъезжает – в окно высунулась и кричу: «Осторожно, медведь!». Анна Борисовна приехала со своей собачкой. Та сначала бодренько так вбежала на территорию, а потом как-то бочком, бочком, и обратно к машине жмётся, повизгивает – видно, запах учуяла, - говорит девушка.

Первое фото после нападения.Фото: Из личного архива героя публикации

По дороге в машине страх накрыл уже по-настоящему, у Алины началась истерика. Но добравшись домой, прижала к груди 2-летнюю дочурку, и как-то отпустило. Уложив ребенка, женщина поняла, что не может вздохнуть полной грудью – грудная клетка болит, будто давит что-то. Позвонила в скорую, но приехавший на вызов врач только наложил повязку и предложил корвалол.

Наутро Алина пошла в поликлинику. Получила курс антибиотиков, поставили прививки. Раны оказались неглубокими (спасла толстая куртка), а вот на ЭКГ выявили тахикардию. Врач сказал, что это последствия испуга, и с этим придется жить. Больше недели прошло, а она до сих пор не может поднять на руки маленькую дочку – сразу перехватывает дыхание.

В тот же день Алину вызвали на работу – подписать акт о происшествии. При свете дня она разглядела следы пребывания ночного гостя. По ним охотники определили, что хищнику около двух лет.

При дневном свете удалось рассмотреть следы пребывания хищника.Фото: Из личного архива героя публикации

- Я по жизни невезучая, никогда ничего не выигрывала, даже в детстве. Сама себе не верю, что от медведя живой ушла. Мой отец, профессиональный охотник, за всю свою жизнь косолапого видел лишь однажды, издалека, да и то, говорит, у всех руки тряслись. После этого случая мне посоветовали покреститься. А мы как раз собирались всей семьей, купили, что нужно, но всё откладывали. Видимо, пришло время, ведь теперь у меня сразу два дня рождения, - говорит молодая женщина.

Косолапого так и не нашли

На поиски ночного гостя направили восемь охотников, но они вернулись назад ни с чем. Не помог даже осмотр территории с воздуха – у берёз ещё не сошла листва, а медведя просто так их не увидишь.

Все село (в Арылахе проживает около 1700 человек) до сих пор гудит. Многие жители за грибами и ягодами не пошли – говорят, ну их, лучше купим. Дело в том, что это уже не первый визит косолапого в Арылах за лето. В начале августа хищник наведался в дом медсестры на другом краю села – устроил погром, растерзал холодильник и съел все варенье. Через пару дней после нападения на Алину один из грибников обнаружил в лесу тушу лошади и следы медведя рядом. Судя по виду, потапыч задрал животное с неделю тому назад и припрятал добычу. А пару дней назад на одном из сенокосных угодий в соседнем поселке Заря жертвой косолапого стала сторожевая собака.

У Алины две лапочки-дочки, поэтому после случившегося ее муж настаивает, чтобы она сидела дома.Фото: Из личного архива героя публикации

Есть вероятность, что всё это – проделки не одного, а нескольких хищников. Село окружает глухая тайга, и медведи могли прийти сюда, спасаясь от лесных пожаров в соседних регионах – Красноярском крае и Иркутской области.

После случившегося муж Алины и слышать ничего не хочет о ее возвращении на работу: сиди дома, занимайся детьми. Пока девушка на больничном, на работу выйдет только если на другой объект, где безопасно. Ее коллегам-сторожам даже выдали специальные отпугиватели от медведей, но охранять злополучный склад никто особо не рвётся.