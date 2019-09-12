«Герасим бросил Татьяну и связался с Муму»: педагог с 25-летним стажем - о грамотности в эпоху «вордов» и «гуглов»

8 сентября отмечается Международный день грамотности. Учитель русского языка с 25-летним стажем Надежда Шестакова, привившая любовь к этому предмету нескольким поколениям якутян, рассказала «КП в Якутии» о специфике работы с билингвами и обучении словесности в эпоху «вордов» и «гуглов».

Не всё потеряно

- Надежда Еремеевна, как известно, нынче растет не читающая нация. Накладывает ли это отпечаток на обучение русскому языку?

- Конечно. В наше время люди перестали читать, многие ограничиваются только телевизором и гаджетами. Несмотря на то, что есть возможность с их помощью читать электронные книги, современная молодежь даже этого не делает… Это накладывает большой отпечаток на обучение. Растет неграмотное поколение.

- Учить языку сложно. Какие методы применяете, чтобы детям было легче освоить материал?

- Методов обучения русскому языку много: словесный, наглядный, практический. Ребенок всегда лучше воспринимает материал наглядно. Уроки литературы, в основном, относятся к словесным методам обучения. А практический метод всегда используем при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Мы, учителя русского языка и литературы 7 школы, разработали программу смыслового чтения, по которой работаем уже третий год. Приглашаем людей, которые могли бы стать примером для детей – например, во время недели русского языка проводим конкурсы чтецов и ораторов с привлечением наших выпускников, журналистов, поэтов. Так, в прошлом году у нас в гостях был известный поэт и писатель Валентин Егоров. Такое личное общение повышает интерес ребят к чтению и изучению гуманитарных предметов.

- Как пробудить в ребенке интерес к языку в эпоху «вордов» и «гуглов», которые сами исправляют ошибки?

- В этом могут здорово помочь родители: читать книги с детьми, почаще писать вместе диктанты, проводить какие-то игры всей семьей, связанные с правописанием.

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Учителя молоды душой

- Встречали ли вы в своей практике феномен «врожденной грамотности»?

- Да, встречала. Помню, когда я только начинала работать, в 1994 году, был у меня в классе мальчик, Ким Алексеев. Он часто пропускал уроки, болел, но, когда приходил в школу, все контрольные, словарные и проверочные диктанты писал на «5». Оказывается, у них в семье бабушка, мама, дядя были очень грамотными людьми.

- Чем интересна ваша профессия, почему выбрали ее?

- Учителя молоды душой. Они всегда в окружении детей, поэтому их жизнь яркая, насыщенная.

Я не жалею, что стала учителем. За 25 лет педагогической деятельности прошла через многое, но радостных моментов было больше.

Мне всегда мама (учитель начальных классов) говорила: «За 50 лет в профессии я ничуточки не пожалела, что стала учителем». Отец был учителем истории. Думаю, педагогика – моё призвание.

Надежда Шестакова с любимыми учениками.Фото: Из личного архива героя публикации

- Чему вас научили дети?

- Радоваться мелочам жизни, быть искренними и открытыми. Дети всегда могут найти необычное в совершенно обычных вещах. С ними не соскучишься.

- Сейчас уровень грамотности падает даже в СМИ. Как вы думаете, с чем это связано?

- Уровень безграмотности в СМИ связан с тем, что выпускники попадают в отрасль случайно. Можно обвинять в этом только людей, которые этим пользуются. Но всё зависит от желаний, мыслей и образованности аудитории. Всё, что мы сейчас имеем – это «язык текущего момента». К слову, это газетный штамп 20-х годов.

- Образованный человек должен говорить и писать грамотно, или это необязательно?

- Конечно, образованный человек всегда должен говорить и писать грамотно.

«Видеть» глазами ребёнка

- На бумаге в XXI веке мы полностью победили безграмотность. А как обстоит ситуация на самом деле? Не встают волосы дыбом, когда читаете соцсети или сочинения учеников?

- Волосы встают дыбом – резко сказано, но многие не соблюдают правила орфографии и пунктуации. Привыкли печатать на компьютере, когда ошибки за них кто-то другой должен исправлять… Но читающие люди всё равно пишут грамотно, и это радует. Значит, не всё потеряно!

- Как влияет двуязычие на изучение русского языка?

- В последнее время в школах появилось много детей, для которых русский язык не родной. Механизм билингвизма заключается в умении легко переходить с одного языка на другой. Он основывается на сформулированном навыке переключения, умении совершать операции по переходу с одного языка на другой для перевода.

Билингвизм у детей – это важная особенность, которую нужно обязательно учитывать. Закономерности русского языка они воспринимают через призму родного и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто и приводит к ошибкам. Такой перенос называется интерференцией. Задача учителя – преодолеть влияние родного языка, предупредить интерференционные ошибки в русской речи. Но для этого самому учителю нужно «видеть» языковой материал глазами ребёнка.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ТОП-10 слов-паразитов по версии учителя

- Обычно слова-паразиты встречаются не только в устной, но и в письменной речи, - говорит Надежда Еремеевна. - Слова-паразиты употребляются как «заглушки», чтобы заполнить паузу или подобрать слова в момент неловкого молчания.

Я бы выделила «в натуре», «блин», «это самое», «в принципе», «типа», «а именно», «короче говоря», «видишь ли», «как бы». Венец коллекции, который еще и пишут обычно неправильно - «в общем», которое в письменной речи превращается в «вообщем».

ДОСЛОВНО

Из школьных сочинений

Иногда сочинения учеников не только интересно, но и очень весело читать. Вот парочка свежих примеров из практики:

- Герасим ел за четверых, а работал один.

- С Александром Сергеевичем Пушкиным я познакомилась в детском саду.

- Пугачёв помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше.

- Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.

- Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.

- Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел стать матерью.