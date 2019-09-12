2019-09-12T08:01:43+03:00
Общество

Бывший первый заммэра Якутска снова сел за парту

Владимир Федоров поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
Ольга Донская
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Чиновник был освобожден от должности из-за несоответствующего образования.Чиновник был освобожден от должности из-за несоответствующего образования.
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Бывший первый заммэра Якутска снова сел за парту. Владимир Федоров, уволенный со службы по представлению прокуратуры города, поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Напомним, 4 сентября 2019 года в мэрию Якутска поступило представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе. По данным ведомства, уровень образования первого заместителя главы города Владимира Федорова не соответствует квалификационным требованиям к должности.

Так,по решению комиссии, Федоров освободил пост первого заммэра. Несмотря на положение дел, глава Якутска Сардана Авксентьева выступила с поддержкой своего бывшего подчиненного и подчеркнула, что, уходя с должности Владимир Федоров не уходит из команды.

Несколько часов назад в официальном аккаунте Владимира появилась запись, в которой он рассказывает о своих новых решениях и шагах.

- Споры по поводу моих дипломов не утихают. У меня 3 диплома, благодаря которым я работал, начиная механиком, заканчивая чиновником. Для чиновника ранга "высшее должностное управление" необходима магистратура. Ну, отлично подумал я, учиться нужно всегда, что я и делаю последние четверть века и поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ получить степень магистра, также по направлению Государственное и муниципальное управление, - написал Федоров на своей странице в соцсети.

Федоров успешно сдал вступительный тест. Фото: Социальные сети

Федоров успешно сдал вступительный тест.Фото: Социальные сети

Для поступления была необходима сдача вступительного теста, с которым бывший чиновник успешно справился: сдал его на 82 балла из 100. Программу обучения он выбрал, актуальную для нашего региона: «Управление развитием российского Севера». Первая сессия начнется уже в декабре.

- Таким образом, дорогие горожане, я продолжаю обучение и уж надеюсь ко мне по части моего образования больше ни у кого не возникнет сомнений, - заявил Владимир Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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