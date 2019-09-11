"Перевертыш" в Якутске: лихач снес фонарный столб и сбил пешехода
На одной из центральных улиц Якутска лихач на иномарке снес фонарный столб и сбил пешехода. ДТП произошло днем 11 сентября на улице Дзержинского.
Причиной аварии стало то, что водитель иномарки не выдержал безопасную скорость, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в фонарный столб с дорожными знаками и камерой видеонаблюдения на полной скорости врезалась черная "Toyota Crown".
Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ГИБДД Якутска, в результате аварии пострадал один человек - 17-летняя девушка-пешеход. В момент ДТП она стояла на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора.
Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" увезла пострадавшую в больницу. О состоянии девушки пока неизвестно.
В настоящее время на месте аварии идут аварийно-восстановительные работы, движение затруднено. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Страшное ДТП в Якутске.Водитель снес фонарный столб, пострадал пешеход.
ИСТОЧНИК KP.RU