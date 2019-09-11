Одинокий пикетчик на улицах Якутска: якутяне должны требовать ренту с федералов

Сегодня на главной площади столицы всеобщее внимание привлек одиноко стоящий мужчина с плакатом в руках.

«Якутяне, просыпайтесь! Вороватые политики должны ответить за свою деятельность, за разбазаривание народного богатства или светит тюрьма!» - гласит заглавная надпись на плакате пикетчика. Также на бумагу приклеена статья с изображением бывшего Ил Дархана Якутии Егора Борисова.

Демонстрантом оказался Авксентий Евсеев, уроженец Сунтарского района Якутии. По его словам, он уже 27 лет работает по контракту во Владивостоке в судоходной компании. И, по собственному признанию, делает это хорошо. Зачем Авскентий вышел на улицы Якутска, он рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Якутии».

- Мы живем в самой богатой республике страны, а живем хуже всех! - делится своими наблюдениями Евсеев, - Средняя зарплата по Якутии всего 30 тысяч рублей, когда как в Приморье люди, работая продавцами, получают 35 000 рублей. В Якутске продавцы получают по 15 тысяч, а в деревнях и того меньше! Работы с каждым годом все меньше и меньше, вот сколько молодых ходят бездельничают и пьют. А я считаю, что якуты – трудолюбивая нация, но нас загнали в такие условия.

Недавно посетив родной Сунтарский район, Авксентий расстроился и ужаснулся размером зарплат и уровню жизни земляков.

- В Красноярске народ митинговал, у них богатый регион, они хотят справедливую ренту, а у нас газа в два раза больше чем у них. Газ – это будущее республики, это наше настоящее богатство. Ни алмазы, ни уголь, ни лес, именно газ. Я считаю, что на одном газе мы можем процветать, если будем требовать стабильную ренту от федеральных властей.

По словам Авскентия он планирует выходить на улицы города каждый день, призывать своих земляков обратить внимание на эту проблему.

- Я выполняю свой гражданский долг, всю свою жизнь я законопослушный гражданин, работаю на совесть и я хочу жить хорошо, - сказал Авксентий Евсеев.