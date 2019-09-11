«Моя Якутия» стала лучшей на международном конкурсе фотожурналистики в Москве

В Москве прошел международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, корреспондента, погибшего во время боевых действий в Донбассе.

В конкурсе принял участие и победил в категории «Моя планета. Серии» якутский фотограф Алексей Васильев, призовой стала работа «Моя Якутия».

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Алексей Васильев вдохновляется людьми, их историями. Сюжеты его работ просты и понятны: на фотографиях запечатлены люди на автобусной остановке, закройщицы оленьих шкур для унтов, школьники, катающиеся на коньках. Между тем каждая работа притягивает, удерживает внимание зрителя. Сам фотограф разрушает «четвертую стену» из-за чего создается впечатление собственного присутствия. Таким образом, зритель становится участником происходящего на фотографии. Сейчас его работы украшают такие известные издания, как «Лента.ру», «Такие дела», Calvert Journal, Big Issue Taiwan, «National Geographic».

Свои работы представили фотографы из 17 стран, а за право стать обладателем Гран-при боролись 28 человек.

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