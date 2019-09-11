2019-09-11T05:30:43+03:00
Общество

Мэр Якутска Сардана Авксентьева ответила на вопросы в прямом эфире

Диалог с жителями прошел в YouTube
Ольга Донская
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По словам Авксентьевой, в проблемном 17 квартале начнется строка новых многоквартирных домов.По словам Авксентьевой, в проблемном 17 квартале начнется строка новых многоквартирных домов.
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Глава Якутска Сардана Авскентьева ответила на самые животрепещущие вопросы жителей города в прямом эфире трансляции youtube-канала «Якутск ТВ».

Горожан беспокоят вопросы по благоустройству проблемного 17 квартала, в котором сосредоточено ветхое и аварийное жилье. По словам Авксентьевой уже в следующем году начнется строительство двух многоквартирных домов и со временем привычный жителям 17 квартал преобразится.

Не менее волнующий аспект: школы и детские сады. Пока планируется расширение школы №31, строительство пристроя к школе №17 и строительство новой школы в 203 микрорайоне.

Из хороших новостей: с 1 января 2020 года дети из малообеспеченных семей с 1 по 11 класс будут ездить на городском транспорте бесплатно.

Также были затронуты вопросы по ремонту дорог, очереди за получением участка многодетными семьями, вывозу мусора и о том, как признать дом аварийным.

Полностью запись прямого эфира с Сарданой Авксентьевой можно посмотреть на youtube-канале «Якутск ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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