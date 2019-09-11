2019-09-11T04:22:36+03:00
Общество

Якутия покажет мамонтенка Юку в парке Зарядье

Пещерные львята также не останутся в стороне
Ольга Донская
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Кроме палеонтологической выставки все желающие смогут оценить якутскую кухню и посмотреть концерт.Кроме палеонтологической выставки все желающие смогут оценить якутскую кухню и посмотреть концерт.Фото: ЯСИА
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13 сентября в Москве в парке Зарядье стартует фестиваль русского географического общества "Открываем Россию заново! Вместе!".

В рамках этого мероприятия делегация Якутия покажет концерт, организует мастер-классы и палеонтологическую выставку, на которой представит мамонтенка Юку и двух пещерных львят.

Кроме того, все желающие смогут оценить национальную якутскую кухню и посетить лекцию председателя якутского регионального отделения «РосСоюзСпас» Николая Находкина. Он расскажет об экспедиции, которая впервые в мире пересекла Евразийский континент и прошла из Тихого в Северный Ледовитый океан.

Фестиваль продлится до 23 сентября с 10:00 до 21:00, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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