Якутия покажет мамонтенка Юку в парке Зарядье

13 сентября в Москве в парке Зарядье стартует фестиваль русского географического общества "Открываем Россию заново! Вместе!".

В рамках этого мероприятия делегация Якутия покажет концерт, организует мастер-классы и палеонтологическую выставку, на которой представит мамонтенка Юку и двух пещерных львят.

Кроме того, все желающие смогут оценить национальную якутскую кухню и посетить лекцию председателя якутского регионального отделения «РосСоюзСпас» Николая Находкина. Он расскажет об экспедиции, которая впервые в мире пересекла Евразийский континент и прошла из Тихого в Северный Ледовитый океан.

Фестиваль продлится до 23 сентября с 10:00 до 21:00, вход бесплатный.