СК Якутии возбудило уголовное дело по факту гибели шахтера

Следственный комитет России по Якутии возбудил уголовное дело по статье 216, часть 2 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 11 августа 2019 года в руднике «Удачный» Мирнинского района Якутии погиб шахтер: мужчина, работавший электрослесарем, при проезде вентиляционной перемычки на горизонте - 465 метров, получил удар одной из транспортных лент и упал с самосвала.

В результате падения с высоты, приблизительно 2-4 метра, мужчина получил множество травм и скончался в больнице.

Установлено, что 10 августа 2019 года в подземном руднике «Удачный» согласно выданного наряда-задания бригада рабочих выполняла работы по ремонту погрузочно-доставочной машины и буровой установки.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств трагедии.