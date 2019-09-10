В Нерюнгри откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

Нерюнгринская центральная районная больница готовится к открытию центра амбулаторной онкологической помощи. Центр будет находится на базе дневного стационара поликлиники.

Горожане смогут пройти первичную диагностику онкологических заболеваний и получать курсы химиотерапии. Центр оснащен согласно всем необходимым стандартам, для пациентов выделены двухместные палаты и в течении дня в центре смогут получить лечение до 10 человек. Для проведения консультаций в кабинете врача налажена связь с Якутским республиканским онкологическим диспансером.

- В комплекте медицинского оборудования имеется ламинарный шкаф. «Он позволяет разбавлять препараты для химиотерапии в безопасной среде, что является важным и для пациентов, и для медицинского персонала. Эффективность химиотерапии должно повысить применение инфузионного насоса (инфузомата) — медицинского прибора, за счет которого возможно внутривенное вливание лечебных растворов с различными дозировками и скоростями, — рассказали в ЦРБ.

На сегодняшний день на диспансерном учете в Нерюнгринском районе состоят 1346 человек, только за первое полугодие 2019 года было выявлено уже 176 случаев онкозаболеваний. В дальнейшем ЦАОП Нерюнгринской ЦРБ будет принимать на диагностику жителей других районов.