В жилых домах Якутска отопление включат не позднее 15 сентября

В Якутске отопление в жилые дома подается, традиционно, после пятидневной минимальной температуры +8 градусов или после 15 сентября.

На прошлой неделе некоторые школы и детские сады отстали от графика, несмотря на 100% техническую готовность к отопительному сезону теплоснабжающих компаний. Напомним, в этом году социальные объекты обеспечиваются теплом с 4 сентября. Следует отметить, что такие отставания стали осенней «традицией», но довольно оперативно решаются.

На сегодняшний день тепло запустили в 59 детских садов из 62 и в 50 средних школах из 52. Приоритетной задачей теплоснабжающих служб - это подача отопления всем детским учреждениям.

Что касается жилого фонда, городские коммунальные службы держат ситуацию под контролем, и напоминают, что решение о запуске тепла в многоквартирные дома до указанных сроков принимается управляющими компаниями.