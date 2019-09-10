2019-09-10T05:05:53+03:00
Общество

В жилых домах Якутска отопление включат не позднее 15 сентября

Техническая готовность организаций к отопительному сезону – 100%
Ольга Донская
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Но, тем временем, не все социальные объекты получили долгожданное тепло.Но, тем временем, не все социальные объекты получили долгожданное тепло.Фото: ЯСИА
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В Якутске отопление в жилые дома подается, традиционно, после пятидневной минимальной температуры +8 градусов или после 15 сентября.

На прошлой неделе некоторые школы и детские сады отстали от графика, несмотря на 100% техническую готовность к отопительному сезону теплоснабжающих компаний. Напомним, в этом году социальные объекты обеспечиваются теплом с 4 сентября. Следует отметить, что такие отставания стали осенней «традицией», но довольно оперативно решаются.

На сегодняшний день тепло запустили в 59 детских садов из 62 и в 50 средних школах из 52. Приоритетной задачей теплоснабжающих служб - это подача отопления всем детским учреждениям.

Что касается жилого фонда, городские коммунальные службы держат ситуацию под контролем, и напоминают, что решение о запуске тепла в многоквартирные дома до указанных сроков принимается управляющими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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