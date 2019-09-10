2019-09-10T04:16:23+03:00
Общество

Фестиваль #ВМЕСТЕЯРЧЕ: якутяне больше узнали об экологии

Горожанам рассказали о газомоторном топливе и разделении отходов
Ольга Донская
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Активисты собрали 3 кубических метра мусора.Активисты собрали 3 кубических метра мусора.
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В Якутске прошел всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ, который приурочили ко Дню города.

Во время мероприятия площадь Орджоникидзе превратилась в лекторий и пункт раздельного сбора мусора: на тематических площадках проводились консультации, а усилиями активных горожан было собрано три кубических метра пластика, батареек и лампочек.

- В этом году в рамках фестиваля мы говорим еще и об экологии, о том, как правильно обращаться с отходами. На фестивале представлены площадки, на которых специалисты в простой форме рассказывают о способах экономии энергии в быту, о второй жизни для отдельных видов отходов. В условиях Крайнего Севера и Арктики вопросы повышения энергоэффективности и экологии стоят для нас на приоритетном месте, — сказал заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов.

Также, на фестивале рассказали о преимуществах перехода автомобилей на газомоторное топливо, ведь газ существенно дешевле и экологичнее.

Организаторы не оставили в стороне и другие животрепещущие вопросы, например, об услугах ЖКХ. Жителей города проконсультировали по поводу капремонта, оформления адресных субсидий оплаты и вопросов начисления электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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