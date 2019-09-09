2019-09-09T10:27:38+03:00
Политика

Выборы-2019: в Якутии подвели предварительные итоги голосования

8 сентября якутяне выбирали глав районов республики, руководителей населенных пунктов и депутатов
Ольга Донская
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Предварительные результаты голосования были озвучены на пресс-конференции.Предварительные результаты голосования были озвучены на пресс-конференции.Фото: Ольга Донская
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В единый день голосования, 8 сентября, в республике избрали глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, а также руководителей ряда населенных пунктов, депутатов районов и поселений.

За право стать руководителем или депутатом своего района боролись 502 человека. Изначально были выдвинуты 544 кандидатуры.

Выборы проходили на территории 24 районов Якутии и городского округа «Жатай». В выборах приняли участие 33 363 человека, а это значит отдать свой голос пришли 28,8% из 116 450 избирателей.

Наибольшая явка (100%) зарегистрирована в Шологонском наслеге Оленекского района, где проживают 47 человек. Меньше всего выборы заинтересовали жителей Нерюнгри, где проголосовали 9,36% граждан.

В день голосования ни в ЦИК Якутии, ни в ЦИК РФ не поступало жалоб и обращений. В районных организующих комиссиях 8 сентября зарегистрировано 12 заявлений, семь из них поступили из Жатая. Избирателей этого городского округа возмутила агрессивная и незаконная агитация в так называемый день тишины и в день самих выборов.

Две жалобы поступили из Олекминского района, они связаны с подкупом населения одним из кандидатов. Материалы жалобы были рассмотрены на заседании олекминской избирательной комиссии и переданы в органы, которые дадут правовую оценку случившемуся. Также жители Нижнеколымского района подали жалобы по поводу досрочного голосования избирателей, живущих в отдаленных районах.

Всего за избирательную кампанию 2019 года было зарегистрировано 1000 обращений по всей России, и Якутия оказалась «белым пятном» на карте нарушений.

8 сентября 2019 года в республике было избрано 123 депутата представительных органов муниципальных образований и 22 главы районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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