2019-09-09T10:21:06+03:00
Происшествия

«Зачем, не знаю»: в Якутии в офис одного из федеральных банков вломился пьяный молодчик

Горе-взломщик был изрядно навеселе и не смог внятно объяснить стражам порядка, что он делает в офисе банка
Нинель ГУСЕВА
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Меньше год назад мужчина освободился из мест не столь отдаленных.Меньше год назад мужчина освободился из мест не столь отдаленных.
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В офис одного из федеральных банков в Олёкминском районе Якутии вломился сильно нетрезвый гражданин. При задержании пьяный молодчик не смог внятно объяснить сотрудникам Росгвардии, что побудило его пойти на взлом с проникновением.

В 5 часов утра 7 сентября на пульт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в офисе одного из федеральных банков в Олёкминском районе республики.

Через три минуты на место происшествия прибыл наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны. При осмотре периметра росгвардейцы заметили следы взлома центральной двери отделения банка, а из офиса доносился шум. Когда сотрудники Росгвардии вошли внутрь здания, они обнаружили там неизвестного мужчину.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая доставила задержанного – 23-летнего уроженца села Хоринцы Олекминского района в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Горе-взломщик был изрядно навеселе и не смог внятно объяснить стражам порядка, что побудило его пойти на совершение преступления. Как выяснилось, в этом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления, нигде не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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