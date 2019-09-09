Заместителем главы Якутска по ЖКХ стал Роман Сорокин

Стало известно о новом назначении на должность заместителя мэра Якутска по ЖКХ, им стал Роман Сорокин. К своим обязанностям он приступит на этой неделе.

Роман Сергеевич Сорокин имеет высшее профильное образование. В 2003 году окончил с красным дипломом Якутский коммунально-строительный техникум по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». В 2007 г. — с красным дипломом Якутский государственный инженерно-технический институт, квалификация «Инженер», специальность «Водоснабжение и водоотведение».

В 2010 и 2015 гг. прошел курсы по программе «Развитие управленческих компетенций».

С 2002 г. имеет многолетний опыт работы— от слесаря котельного оборудования до заместителя начальника Якутского отделения «Энергосбыта» по производству.