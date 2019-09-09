2019-09-09T05:08:32+03:00
Общество

ВЭФ-2019: Якутия и Япония подписали соглашения о сотрудничестве

Японский банк JBIC готов вложиться в республиканские проекты
Ольга Донская
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Банк предоставит кредит под 5%, что в два раза ниже чем кредиты в России.Банк предоставит кредит под 5%, что в два раза ниже чем кредиты в России.
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Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум, в котором приняла участие и Якутия. Так, во время дней форума республика подписала 45 соглашений. Несколько из них с Японией.

Японский банк JBIC поможет осуществить окончание проекта по круглогодичному тепличному комплексу «Саюри» и реконструкцию международного терминала аэропорта Якутска.

Исполнительный директор банка JBIC господин Маэда сообщил, что в июне JBIC открыл в Внешэкономбанке кредитную линию размером в 15 млрд иен, которые в основном будут ориентированы на дальневосточные проекты.

Например, для проекта «Саюри» будет выделено финансирование под 5%, что в два раза ниже кредитов в России. А в отношении реконструкции международного терминала аэропорта Якутска, будет проведена работа по рассмотрению компаний, которые могли бы принять участие в этом проекте. Для этого планируют использовать платформу для поддержки японских инвестиций.

- Уверен, что при составлении правильной экономической модели данный проект может быть реализован в Якутии в ближайшее время. Также я дам поручение по поиску новых проектов, в которых мог бы принять участие банк JBIC, - сказал Ил Дархан.

Кроме того, Айсен Николаев озвучил, что сотрудничество в области медицины между Россией и Японией усиливается. В республике планируется создание предприятий по производству биологически активных добавок и лекарственных препаратов на базе растений Якутии, биоматериалов дикого северного оленя и якутской лошади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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