Иванушки, фотовыставки и салют: Якутск отметил свое 387-летие
8 сентября столица республики - Якутск, отметил свой 387-летний день рождения. Праздничные мероприятия начались еще с утра.
Все желающие горожане могли посетить концерт, проходивший на площади Ленина, фотовыставку в Старом городе, фестиваль уличной еды в городском парке, поучаствовать в большом осуохае, потанцевать на совместном концерте группы Иванушки International с певицей Максим и оценить праздничный салют.
Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что Якутск является самым древним городом на северо-востоке России и при этом все еще полон энергии жизни, молодой по своему духу, растет и развивается. А мэр столицы Сардана Авксентьева сказала, что столица встречает свою очередную годовщину со дня основания с неплохими результатами.
- Скоро завершим беспрецедентное строительство новых дорог, мы благоустраиваем наши дворы, строим новые детские и спортивные площадки, ремонтируем те, которые есть, - напомнила мэр.
На такой позитивной ноте столица вошла в свой новый год со дня основания.
Фестиваль уличной еду в городском парке.Фото: ЯСИА
На площади Победы прошел концерт певицы Максим и группы Иванушки International.
Фейерверк в честь 387-летия Якутска.Фото: ЯСИА
ИСТОЧНИК KP.RU