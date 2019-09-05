В город алмазодобытчиков Удачный придет газ

На Восточном экономическом форуме «АЛРОСА» и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта газификации Удачного. Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение города осуществляются с использованием электроэнергии, и существующая инфраструктура не обеспечивает бесперебойное энергоснабжение.

В рамках проекта газификации планируется перевести городское котельное оборудование и ряд объектов алмазной компании с электричества на природный газ. Для этого необходимо построить 60-километровый магистральный газопровод Айхал-Удачный, газораспределительную станцию, внутригородские газовые сети, две газовые котельные и калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника «Удачный». Также будут реконструированы тепловые сети Удачного.

Строительство планируется начать во втором полугодии 2020 года и завершить к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные капитальные вложения составят около 5,8 млрд рублей. Начиная с 2028 года, когда инвестпроект окупится, стоимость теплоснабжения в Удачном будет снижена более чем в 3 раза.

Кроме того, как сообщает пресс-служба «АЛРОСА», дополнительный источник энергоснабжения позволит свести риск возникновения аварийных ситуаций к минимуму.