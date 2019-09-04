Реконструкцию международного терминала аэропорта «Якутск» профинансирует госкорпорация ВЭБ.РФ

В рамках Восточного экономического форума госкорпорация развития ВЭБ.РФ, Правительство Якутии, Фонд развития Дальнего Востока и аэропорт «Якутск» подписали меморандум о сотрудничестве. Речь идет о реализации инвестпроекта по реконструкции международного терминала аэропорта «Якутск» стоимостью в 1,4 млрд рублей.

Обновление международного аэропорта будет способствовать развитию регионального бизнеса, ориентированного на туризм. Действующий терминал был построен почти четверть века назад и не отвечает современным требованиям. После завершения работ главная воздушная гавань столицы республики выйдет на новый уровень – будет расширена география международных полетов, привлечены новые авиакомпании, пассажиропоток возрастет с 30 до 100 тысяч человек. Завершающий этап реконструкции аэропорта запланирован на 2021 год.

При финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока построен новый пассажирский терминал внутренних линий аэропорта в Хабаровске стоимостью 3,9 млрд рублей и аэропорт во Владивостоке, планируются к реализации проекты модернизации и строительства аэропортовой инфраструктуры в Благовещенске и Уренгое.

Аэропорт "Якутск" - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома и для технической посадки (дозаправки, техобслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.

Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в Харбин и Бэйдайхэ (Китай), Сеул (Южная Корея), Камрань (Вьетнам), Краби (Таиланд).