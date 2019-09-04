2019-09-04T06:26:57+03:00
Недвижимость

В Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация

Соглашение по развитию системы централизованного теплоснабжения столицы республики подписано в первый день работы ВЭФ
Нинель ГУСЕВА
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Якутия станет первым регионом, где будет внедрен метод так называемой «альтернативной котельной».Якутия станет первым регионом, где будет внедрен метод так называемой «альтернативной котельной».
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В первый день работы Восточного экономического форума заключено соглашение по развитию системы централизованного теплоснабжения в Якутске. Документ подписали глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и мэр столицы республики Сардана Авксентьева.

В рамках соглашения в Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация с функциями теплосетевого предприятия. В ее тарифы включат инвестиционную составляющую на повышение эффективности систем теплоснабжения.

Стороны рассматривают внедрение в Якутске модели так называемой «альтернативной котельной». Цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации. Потолок будет определяться по гипотетической величине расходов потребителя на гигакалорию, если тот откажется от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Якутия станет первым регионом, где будет внедрен этот метод.

- Вопрос по созданию единого теплосетевого предприятия в Якутске поднимался еще с момента начала строительства Якутской ГРЭС. Было достаточно много разных дискуссий, и мы нашли то решение, которое позволит кратно повысить надежность теплоснабжения в столице республики. Самое главное - потребители получат значительное снижение тарифа на тепловую энергию, - отметил Айсен Николаев.

Еще одним важным пунктом соглашения стала договоренность по строительству второй очереди Якутской ГРЭС-2. Новый объект будет расположен на площадке старой Якутской ГРЭС. Его электрическая мощность составит 157,4 МВт, тепловая – 200 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию второй очереди Якутской ГРЭС-2 намечен на 2025 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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