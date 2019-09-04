2019-09-04T03:39:28+03:00
Туризм

В Якутск прилетел «Василий Манчаары»

Это первый ремаркетированный самолет SSJ-100 в России, вышедший из-под гарантии производителя
Нинель ГУСЕВА
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Новый самолет приобрел зеркальную ливрею и назван в честь якутского национального героя Василия Манчаары. Фото: Тимофей Груков.Новый самолет приобрел зеркальную ливрею и назван в честь якутского национального героя Василия Манчаары. Фото: Тимофей Груков.
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Парк авиакомпании «Якутия» пополнил очередной самолет SSJ-100. Это первое ремаркетированное воздушное судно в России, вышедшее из-под гарантии производителя.

30 августа 2019 года в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания «Якутия» подписали договор об операционной аренде судна SSJ-100 на 10 лет.

Новый самолет приобрел зеркальную ливрею и назван в честь якутского национального героя Василия Манчаары. Это первый ремаркетированный самолет в Российской Федерации, вышедший из-под гарантии производителя.

На самолетах SSJ-100 авиакомпания «Якутия» летает в северные города: Сахалин, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. В дальнейшем перевозчик планирует расширять программу межрегиональных полетов из других городов.

В 2020 году исполняется 215 лет со дня рождения Василия Манчаары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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