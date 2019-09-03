2019-09-03T12:36:51+03:00
Туризм

Из-за задержки рейса группа детей из Якутии застряла в аэропорту «Внуково»

Их не заселили в гостиницу из-за отсутствия у руководителя группы доверенности на перевозку детей
Нинель ГУСЕВА
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Детей разместили в представительстве авиакомпании «Якутия» в аэропорту «Внуково».Детей разместили в представительстве авиакомпании «Якутия» в аэропорту «Внуково».Фото: ЯСИА
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Из-за задержки рейса№472 Симферополь-Якутск группа детей из Якутии застряла в аэропорту «Внуково» в Москве. Ребятишек отказались заселить в гостиницу из-за отсутствия у руководителя группы доверенности на перевозку детей.

Всем 160 пассажирам задержанного рейса оперативно предоставили горячее питание, а затем отвезли в гостиницу «Hilton». Однако группу из 20 детей в отель заселить отказались, так как у сопровождающей не оказалось доверенности.

В итоге детей разместили в представительстве авиакомпании «Якутия» в аэропорту «Внуково». По словам руководителя представительства республиканского перевозчика в Москве Армена Атаяна, ребятам и их руководителю предоставлены ваучеры на питание в ресторане аэропорта «Внуково».

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе авиакомпании, задержка рейса вызвана поздним прибытием воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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