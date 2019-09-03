2019-09-03T10:36:43+03:00
Звезды

Самый красивый экономист Якутии снялся в сиквеле одного из самых кассовых якутских фильмов

Фильм «Бэйбэрикээн 2: олох суола» выйдет в прокат весной 2020 года
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Николай Матаннанов снялся в роли Алтан-Боотура.Николай Матаннанов снялся в роли Алтан-Боотура.
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Самый красивый экономист Якутии Николай Матаннанов снялся в роли Алтан-Боотура в продолжении художественного фильма «Бэйбэрикээн 2: олох суола». Вторая часть картины снята по мотивам известной якутской народной сказки.

– Это мой первый опыт в кино. В фильме играю роль Алтан-Боотура, второго ребенка старушки Бэйбэрикээн. Было очень интересно и увлекательно вживаться в роль, входить из обыденной жизни экономиста в творческую среду, – рассказал Николай Матаннанов, недавно вошедший в Топ-15 мужчин с уникальной внешностью.

В прокат вторая часть сказки выйдет весной 2020 года. В фильме занят звездный состав: Зоя Попова, Геннадий Турантаев, Дмитрий Хоютанов, Мария Михалева, Ольга Дорофеева, Владимир Михалев, актеры Театра Олонхо. Режиссером выступил Константин Тимофеев, снявший первую часть сказки «Бэйбэрикээн» и картину «Хара Бэкир», оператор – Тим Третьяков.

– У нас в республике фильмов для детей почти не снимают. Наша команда старается восполнить этот пробел. Ведь через искусство кино можно достучаться до нынешнего поколения, повысить интерес детей к якутской культуре, к исконным традициям и фольклору. Немаловажно, что «Бэйбэрикээн 2: олох суола» будет на якутском языке с русскими субтитрами. Хочется, чтобы зритель слышал родную речь с экранов, – прокомментировал автор Константин Тимофеев.

Напомним, что фильм «Бэйбэрикээн» вышел на экраны в марте этого года, завоевал симпатии публики и попал в топ-10 по сборам в России. Это был первый фильм в якутском кинематографе в жанре «фэнтэзи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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