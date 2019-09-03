В Якутске и Жатае введен режим ЧС межмуниципального характера

В Якутске и Жатае введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев.

- Это связано с крайне низким уровнем воды на реке Лена. Такая маловодность циклична и происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году. Такая ситуация будет сохраняться, поскольку в верховьях Лены устойчиво низкие уровни воды. Для нас очень важно обеспечить водой город Якутск и Жатай, - сообщил вице-премьер Правительства Якутии Алексей Колодезников.

При низком уровне воды в зимний период река Лена может промерзать до дна. Поэтому для обеспечения надежным водоснабжением потребителей столицы республики в осенне-зимний период заранее будут проведены дноуглубительные работы в районе городского водозабора и в подходном канале к Якутской нефтебазе, через которую обеспечивается поставка авиатоплива.

Сегодня Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по заказу Водоканала осуществляет проектирование водоподводящего канала к водозаборным сооружениям Якутска. На основании этих данных и будут проводиться дноуглубительные работы.