2019-09-03T05:07:41+03:00
Происшествия

В Якутске и Жатае введен режим ЧС межмуниципального характера

Соответствующее распоряжение подписал глава республики
Нинель ГУСЕВА
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При низком уровне воды в зимний период река Лена может промерзать до дна.При низком уровне воды в зимний период река Лена может промерзать до дна.
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В Якутске и Жатае введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев.

- Это связано с крайне низким уровнем воды на реке Лена. Такая маловодность циклична и происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году. Такая ситуация будет сохраняться, поскольку в верховьях Лены устойчиво низкие уровни воды. Для нас очень важно обеспечить водой город Якутск и Жатай, - сообщил вице-премьер Правительства Якутии Алексей Колодезников.

При низком уровне воды в зимний период река Лена может промерзать до дна. Поэтому для обеспечения надежным водоснабжением потребителей столицы республики в осенне-зимний период заранее будут проведены дноуглубительные работы в районе городского водозабора и в подходном канале к Якутской нефтебазе, через которую обеспечивается поставка авиатоплива.

Сегодня Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по заказу Водоканала осуществляет проектирование водоподводящего канала к водозаборным сооружениям Якутска. На основании этих данных и будут проводиться дноуглубительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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