2019-09-02T09:52:19+03:00
Звезды

«Феерия эмоций, бешеная энергетика»: якутяне стали участниками нового рекорда Гиннесса

Более 20 тысяч хористов и 8 тысяч музыкантов исполнили гимн России
Нинель ГУСЕВА
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Никому из якутских музыкантов до этого не приходилось играть в многотысячном составе.Никому из якутских музыкантов до этого не приходилось играть в многотысячном составе.
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Солисты ансамбля «Виртуозы Якутии» и государственной филармонии республики стали участниками установления нового мирового рекорда для книги Гиннесса в Санкт-Петербурге. Более 20 тысяч хористов и 8097 музыкантов из 85 регионов страны исполнили гимн России на стадионе «Газпром Арена».

В составе оркестра было собрано более 19 видов музыкальных инструментов под управлением прославленного дирижера мирового уровня Валерия Гергиева. Акция была посвящена 75-летию одного из основных геральдических символов страны - Гимна России.

В установлении рекорда приняли участие 30 представителей республики - солисты государственной филармонии и ансамбля «Виртуозы Якутии». Репетиции начались 30 августа.

Якутские музыканты с большим удовольствием приняли участие в этом масштабном проекте. Никому из них до этого не приходилось играть в многотысячном составе.

- Впечатления не описать словами! Это была феерия эмоций и нескончаемый восторг! Эта бешеная энергетика зарядила нас сполна, - отмечают исполнители.

Подсчет в Санкт-Петербурге вели несколько десятков специалистов из книги рекордов Гиннеса. Они следили за тем, чтобы каждый человек из оркестра не просто держал инструмент в руках, а именно играл. Музыку гимна исполнили дважды, чтобы у аудиторов была возможность провести точный подсчет. Самой молодой участнице действа было всего 2 года, самому взрослому – 88 лет.

Предыдущее достижение было установлено в 2016 году, когда на арене во Франкфурте (Германии) было собраны 7548 музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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