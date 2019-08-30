2019-08-30T07:20:22+03:00
Происшествия

В Якутии совершил вынужденную посадку частный самолет Ан-2

На борту воздушного судна находились 5 человек
Нинель ГУСЕВА
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Примерно в 400 км от точки вылета «кукурузник» совершил вынужденную посадку.Примерно в 400 км от точки вылета «кукурузник» совершил вынужденную посадку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30 августа в Якутске совершил вынужденную посадку частный самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр".

Как выяснилось, воздушное судно вылетело с местности Ус-Хатын, что в 23 км от Якутска, и направлялось в село Суордах Верхоянского района республики. На борту частного самолета находились 5 человек: трое пассажиров и два члена экипажа.

Примерно в 400 км от точки вылета «кукурузник» совершил вынужденную посадку недалеко от озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МЧС республики, к месту инцидента для оказания помощи и перевозки пассажиров из Батагая вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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