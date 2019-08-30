В Якутске возобновлено движение транспорта на закрытых дорогах. Но это временно

По данным на 29 августа, на улице Жорницкого идет завершающий этап по подготовке основания и укладке асфальтового полотна. По графику, 31 августа на улице Жорницкого будет уложен первый слой асфальта. 2-3 сентября планируется заасфальтировать второй слой, при условии сухой погоды.

В связи с этим, временно открыто движение транспорта по улице Петра Алексеева, вплоть до завершения асфальтовых работ на улице Жорницкого. На Петра Алексеева дорожные работы проводятся на участке от станции скорой помощи до улицы Рыдзинского в связи с работами по сетям газоснабжения.

30 августа на пересечении улиц Чайковского и Винокурова проводится переврезка газопровода высокого давления, в связи с чем будет перекрыто движение автотранспорта. В течение трех дней на Чайковского будут производиться работы по отсыпке и уплотнению дороги. Движение транспорта по улице Чайковского планируется временно открыть к 10 сентября.

Ремонтные работы завершаются по улице Ивана Арбиты, обустраиваются тротуары. Открыто движение по улице Автодорожная на участке от «ДСК» до ТЦ «Емеян». С 29 августа конечная остановка автобуса перенесена к ТЦ «Емеян».

От улицы Набережная Р. Дмитриева до улицы Суоруна Омоллоона уложен бордюрный камень, начались работы по монтажу тротуаров и выносу сетей. На улице Пилотов ведется работа по переврезке газовых труб.

В Мархе началось асфальтирование ул. Я. Петерса. Отставание от графика имеется по ремонту улицы Газовиков, 30 августа туда выезжает комиссия управления дорог.

По строительству мостовых переходов – монтаж конструкций моста через реку Шестаковка идет по графику. В микрорайонах Северный и Марха идут буровые работы под опоры мостов, после доставки металлоконструкций начнутся строительно-монтажные работы.

Указанные сроки дорожно-ремонтных работ зависят от благоприятных погодных условий.

До 31 октября 2019 года будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры города Якутска общей протяженностью 25,8 км.