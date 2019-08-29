В Якутии введено в эксплуатацию новое нефтегазоконденсатное месторождение

29 августа в Мирнинском районе Якутии в рамках республиканского Нефтегазового форума введены в эксплуатацию восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения компании «РНГ».

Месторождение находится на юго-востоке Якутии, в 130 км от столицы алмазного края. Подтвержденные извлекаемые запасы нефти на Восточных блоках – 28 млн тонн, газа – 14,3 млрд м3, конденсата – 168 млн м3.

– Мы видим, как на наших глазах в Якутии рождается нефтяная промышленность. Если только недавно она была сосредоточена в Ленском районе, то сегодня уже и Мирнинский район становится нефтедобывающим. У компании «РНГ» достаточно серьезный объем. В этом году ею добыто около 900 тысяч тонн нефти. В следующем году есть планы выйти на 1,2 млн тонн. Эти показатели позволят компании стать третей по объему добычи нефти в Якутии, – сказал руководитель республики.

К пробной эксплуатации месторождения компания приступила еще в 2018 году. Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Для обеспечения добычи углеводородов на месторождении создана вся необходимая инфраструктура: высоковольтные линии электропередач, центральный пункт сбора нефти, нефтесборные сети, водоводы и системы поддержания пластового давления, а также сеть технологических проездов протяженностью свыше 150 км. Завершено строительство производственных мощностей для подготовки добычи нефти, эксплуатационное бурение ведется семью станками.

АО «РНГ» - предприятие нефтегазодобывающей отрасли Дальневосточного федерального округа России, входит в группу компаний «EASTSIB HOLDING».