Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск отложили на год. Таким образом, работы, которые предполагают укорочение ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов, перенесены на май 2021 года.

Такое решение принято Министерством транспорта России и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в собственности которого находится аэродром столицы республики. Годовая отсрочка связана с необходимостью корректировки проектной документации и выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство соединительного пандуса. Он позволит выполнять полеты в осенне-зимний период в условиях ограниченной видимости. По итогам конкурса строительно-монтажные работы в аэропорту Якутска выполняет компания «Ирмаст-холдинг».

До мая 2021 года рабочая длина взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» останется без изменений – 2248 метров. Этого достаточно, чтобы принимать воздушные суда типа Boeing 737, Airbus А320, Ту-204, в том числе зимой в условиях ограниченной видимости.

Расписание полетов до этого периода существенно не изменится. В частности, в осенне-зимний период 2019-2020 годов авиакомпания «Аэрофлот» летать по направлению Якутск – Москва – Якутск шесть дней в неделю. По центральным направлениям продолжат летать авиакомпании «Якутия», Nordwind и группа компаний S7.

Отложенный на год этап реконструкции ВПП – самый трудоемкий, и займет порядка пяти месяцев, с мая по октябрь 2021 года. В этот период для посадки воздушных судов будет использоваться участок полосы длиной 1623 метра, для взлета – 1725 метров. О готовности выполнять полеты по центральному расписанию (Москва, Санкт-Петербург) в таких условиях заявила авиакомпания «Якутия». Перевозчик будет использовать для этих целей воздушное судно Boeing 737-700. Также остается в силе договоренность с авиакомпанией «Сибирь» (группа компаний S7), которая рассчитывает выполнять пять рейсов в сутки на воздушном судне Embraer-170 LR до Новосибирска.

После завершения этого этапа работ отремонтированная часть полосы будет соединена со старой с помощью пандуса. Тогда длина ВПП составит 3400 метров, что исключит ограничения по типам воздушных судов и их максимальной коммерческой загрузке и позволит в условиях зимних туманов выполнять полеты с использованием системы инструментального захода на посадку (ILS).

В мае 2022 года пандус будет демонтирован, и начнется реконструкция оставшегося участка длиной 1648 метров. Для полетов будет использоваться отремонтированная часть полосы длиной 1800 метров. Полное завершение реконструкции объекта в рамках госпрограммы развития транспортной системы России запланировано на осень 2022 года.

Средства на ремонт выделяются из федерального бюджета.