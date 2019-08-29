2019-08-29T08:35:15+03:00
Звезды

Заявить о наследии народов Севера на мировом уровне: Айсен Николаев о строительстве Арктического центра культуры и эпоса

Стоимость объекта – 18 миллиардов рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Глава республики отметил, что в Якутии должны строиться крупные культурные центры мирового уровня.Глава республики отметил, что в Якутии должны строиться крупные культурные центры мирового уровня.
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В прямом эфире в соцсетях глава Якутии ответил на вопрос о строительстве Арктического центра культуры и эпоса. Айсен Николаев отметил, что оно необходимо для республики, так как позволит заявить о наследии народов Севера на мировом уровне.

Глава республики отметил, что в Якутии должны строиться не только маленькие дома культуры, но и крупные культурные центры мирового уровня. Этого регион, по словам Айсена Николаева, достоин, чтобы идти вперед и показать миру нашу культуру.

Напомним, 9 августа, в День коренных народов мира, прошла презентация концепции будущего Арктического центра, который объединит ряд культурных учреждений республики на площади 20 тысяч квадратных метров. Его стоимость оценивается в 18 млрд рублей, что вызвало дискуссии.

Айсен Николаев объяснил, что возведение объекта мирового уровня является необходимостью для существенного скачка не только в сфере культуры, но и в целом для развития общества.

– Есть прекрасная возможность для того, чтобы наша культура прогремела на весь мир, и я говорю не только о культуре народа саха, но и о классической культуре. К сожалению, мы не ценим то, что имеем, — сказал Ил Дархан.

Айсен Николаев подчеркнул, что строительство центра обойдется в 9 млрд рублей. При этом он сравнил стоимость подобных объектов в других регионах, в частности, во Владивостоке культурный центр построили за 35 млрд рублей, а на Сахалине за 14,5 млрд рублей возвели филармонию. Сумма 18 млрд рублей рассчитана с учетом содержания центра до 2030 года.

Он напомнил историю строительства медцентра, когда республикой руководил Михаил Николаев. Некоторая часть общества тогда недоумевала: кто и зачем будет туда ходить, для чего он Якутии, ведь лучше потратить средства на что-то другое.

– Сегодня мы уже не можем представить здравоохранение республики и Дальнего Востока без Национального центра медицины. А он был построен за огромные по тем временам деньги — 100 млн долларов, — сказал Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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