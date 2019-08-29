2019-08-29T08:25:05+03:00
Общество

«Он упал за кровать, очень проблематично было его оттуда вызволить»: в Якутске соседи спали из горящего дома женщину с двумя детьми

Во время пожара в доме находились мать и ее двое детей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На фото: Степан Шишигин, Максим Степанов и Иван НикифоровНа фото: Степан Шишигин, Максим Степанов и Иван Никифоров
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25 августа в СОТ «Этна» на 7 км Покровского тракта в Якутске загорелся двухэтажный деревянный дом, где находились женщина и двое детей. Первыми на помощь прибежали трое мужчин, живущие по соседству, которые и помогли им выбраться из огня, сообщает YakutiaDaily.

Степан Шишигин, Максим Степанов и Иван Никифоров, не раздумывая о своей безопасности, бросились в пылающий дом, чтобы спасти людей.

– В то утро ко мне прибежала взволнованная женщина и сообщила, что рядом горит дом. Я и еще двое молодых людей, живущих по соседству, сразу помчались на место пожара. На первом этаже обнаружили хозяйку и ее дочку. Когда мы стали их вытаскивать на улицу, женщина умоляла спасти ее сына, который остался на втором этаже. В этот момент пожар набирал обороты, было очень сильное задымление, — рассказал Степан Шишигин.

Как признался Максим Степанов, он не обратил внимание, где и что горит. Главным в тот момент было спасти людей.

– С первого раза нам не удалось попасть на второй этаж из-за едкого черного дыма. Мы спустились, быстро намочили тряпки и поднялись снова. Мальчик, надышавшись дыма, лежал за кроватью без сознания, — вспоминает Максим Степанов.

Иван Никифоров рассказал, что ожидали увидеть маленького ребенка, а не рослого 15-летнего подростка.

– Он упал за кровать, поэтому было очень проблематично его оттуда вызволить, а счет шел на секунды. Дым буквально разъедал нам глаза, легкие. Мы, трое здоровых мужчин, еле смогли его поднять, спуститься на первый этаж и покинуть горящий дом, – поделился он.

Во время разговора все трое интересовались состоянием юноши, который является инвалидом с детства. Он госпитализирован с ожогами лица, шеи и спины 2-3 степени и отравлением угарным газом, сейчас врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Пострадала и его мама, которая получила ожоги верхних дыхательных путей.

Степан - предприниматель, Максим работает инженером-геодезистом, Иван - директор магазина автозапчастей. Мужчины в один голос говорят, что героями себя не считают: "Ничего сверхъестественного в нашем поступке нет, так должен был поступить каждый мужчина. Сейчас главное, чтобы мальчик поскорее выздоровел".

Как сообщили в МЧС республики, предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки в комнате на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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